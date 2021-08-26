Капитан Татарстан уходит из хоккея: Зарипов объявил о завершении карьеры

Фото: ХК "Ак Барс".

До старта очередного чемпионата Континентальной хоккейной лиги осталось меньше недели. Накануне старта хоккеисты и тренеры по доброй традиции встретились с руководителем республики Рустамом Миннихановым. Там-то и разорвалась информационная «бомба». Капитан и легенда «Ак Барса» Данис Зарипов объявил о завершении хоккея. Предстоящий сезон станет для него последним.

- Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с «Ак Барсом» смогли договориться. Я пришёл в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать всё, чтобы юбилейный для клуба год клуба стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждёт долгий сезон, - заявил Зарипов.

СПРАВКА КП

Данис Зарипов перешёл в «Ак Барс» в 2001 году, предстоящий сезон станет для нападающего 17-м в составе «барсов». В общей сложности Зарипов провёл в свитере казанского клуба 887 матчей в чемпионатах России, набрав 633 (288+345) очка. Форвард – рекордсмен «Ак Барса» по количеству набранных очков в высших дивизионах страны.

Достижения Даниса Зарипова в «Ак Барсе»: заслуженный мастер спорта РФ, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), четырёхкратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2018), трёхкратный серебряный (2002, 2007, 2020) и двукратный бронзовый (2004, 2021) призёр чемпионата России, обладатель Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).