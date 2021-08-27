День республики Татарстан и День города в Набережных Челнах 2021: полная программа мероприятий

В Набережных Челнах развлекательная программа в честь Дня города и республики начнется 29 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

День республики Татарстан и День города в Набережных Челнах 2021 отметят спортивными, развлекательными и творческими мероприятиями, которые начнутся уже 29 августа и завершатся 30 августа праздничным салютом.

Программа мероприятий

29 августа

12:00 В поселке Азьмушкино пройдут соревнования по мотокроссу на Кубок мэра Набережных Челнов.

29-30 августа

10:00 На проспекте Туфана (от проспекта Чулман до улицы Раскольникова) состоится Фестиваль цветов «Акварель-2021». В программе фестиваля: выставка объемных цветочных композиций, Всероссийский фестиваль народно-художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», а также ярмарка-продажа цветочно-декоративных растений.

30 августа

11:00 На Ипподроме пройдут конно-спортивные соревнования и национальная борьба «Куреш». Там же на концертной программе «Мы вместе» выступят музыкальные коллективы.

12:00 В парке «Сидоровка» пройдет праздничная тематическая программа «Мой край возлюбленный навеки!».

13:00 На площади «Азатлык» пройдет концертная программа «Мәңге яшә, газиз Ватаныбыз – Республикам минем, Татарстан!» («Живи вечно, наша прекрасная Родина – Республика моя, Татарстан»).

14:00 На площади перед Майданом парка «Прибрежный» состоится праздничный концерт «Праздничная феерия».

14:00 На набережной имени Габдуллы Тукая, в амфитеатре пройдет концертная программа джазового оркестра «Визит».

14:00 В парке культуры и отдыха «Победа» пройдет праздничная программа «Цвети, мой родной Татарстан!».

17:00 На майдане парка «Прибрежный» пройдет театрализованная программа «Поем тебе, любимый Татарстан». Там же выступят артисты и коллективы города, народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов и звезда российской эстрады JONY. После состоится дискотека, за музыку отвечает DJ Илья Лавров.

21:00 Праздничный салют