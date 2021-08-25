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ИСО 9001 - система менеджмента качества, которая на сегодняшний день получила признание во всем мире. Если у компании есть сертификат ИСО 9001 , степень доверия к руководству и продукции существенно возрастает.

ИСО, или ISO, - международная организация, занимающаяся разработкой стандартов не к конкретной продукции, а к процессам, сопровождающим ее выпуск. Число разработанных стандартов приближается к 24 тысячам. Благодаря этому по всему миру предъявляются единые требования к системам безопасности, охране окружающей среды, менеджменту и т. д.

В каждой стране у ИСО есть единственный официальный представитель - национальная система стандартизации. В России это Росстандарт, который адаптировал международный документ ISO 9001 к российским условиям и выпустил ГОСТ Р ИСО 9001, полностью соответствующий международным нормам. Сама организация ИСО сертификацией не занимается, делегируя эти полномочия представителям в каждой стране, которые организовывают работу и выдают сертификаты.

Наличие сертификата менеджмента качества ИСО 9001 позволяет продемонстрировать, что у компании действительно мировой уровень построения управленческих процессов. Партнеры как в России, так и за ее пределами могут быть уверены в том, что товары и работа максимально ориентированы на клиентов, все процессы постоянно совершенствуются, руководство максимально вовлечено не только в управление, но и во все аспекты жизнедеятельности предприятия.

КОГДА КОМПАНИЯ ОБЯЗАНА ПОЛУЧИТЬ ИСО 9001 И ЗАЧЕМ ДЕЛАЕТ ЭТО ДОБРОВОЛЬНО?

Вообще сертификация ИСО 9001 добровольная. Никто не может обязать компанию ее проходить. Другое дело, что для участия в некоторых мероприятиях или вступления в организации такой сертификат обязателен. Например, сертификат ИСО 9001 требуют при вступлении в свои члены СРО*, многие государственные и частные компании от участников организуемых ими конкурсов.

Вызвано такое отношение к ИСО 9001 тем, что наличие сертификата подтверждает высокий, соответствующий мировым стандартам уровень управления. Если не было бы такого способа проверить отношения руководства к организации работы внутри предприятия, приходилось бы разрабатывать собственные методы, сходные с процессом сертификации, что серьезно усложнило бы работу.

Даже если в каких-то случаях в обязательном порядке требуется сертификат соответствия ИСО 9001, сама процедура сертификации добровольная, никто не может вынудить проходить ее в обязательном порядке.

Добровольно пройти сертификацию на соответствие системы менеджмента качества стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 любой компании, независимо от ее размера, сферы деятельности и других факторов, следует в случае:

- планирования участия в закупках и других конкурсах, проводимых государственными и крупными частными компаниями;

- выхода на международный рынок, поиска каналов сбыта продукции за границей;

- необходимости ускорить рост и развитие компании за счет повышения доверия к ней;

- желания руководства или собственников убедиться в эффективности построения менеджмента компании, выявления недостатков и оптимизации работы;

- готовности строительной компании к вступлению в СРО.

Когда руководитель или собственник приходит к выводу, что пришло время получить сертификат ИСО 9001, имеет смысл выбрать уполномоченную компанию, которая поможет подготовить предприятие к сертификации и получению документа.

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ИСО 9001?

Самый длительный и трудоемкий этап в сертификации ИСО 9001 - подготовительный. Самостоятельно пытаться привести в соответствие предприятие, особенно давно работающее, можно годами. Даже под руководством привлеченных экспертов из компаний, специализирующихся на помощи предприятиям, этот этап может занять от полугода до полутора лет.

При подготовке компании к сертификации:

- разрабатывается установленный стандартом пакет документации по управлению персоналом, бизнес-процессами, предприятием;

- проводится внутренний аудит производства, персонала, инфраструктуры, технологий, IT и т. д., с дальнейшей оптимизацией и устранением выявленных недостатков;

- все процессы приводятся в соответствие с разработанными регламентами;

- обучаются или нанимаются сотрудники, которые будут постоянно проводить внутренний аудит и обеспечивать на предприятии требуемый уровень менеджмента качества, коммуникации с потребителями.

После того как все требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 выполнены, эксперты сопровождают дальнейшее получение сертификата.

* СРО (саморегулируемые организации) - некоммерческие организации, объединяющие субъекты предпринимательской деятельности, работающие в определенной отрасли производства товаров либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности определенного вида.

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