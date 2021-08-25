В Татарстане на месте древнего кладбища устроили зону отдыха

Есть подозрения, что домики для туристов построили на костях людей.
Фото: прокуратура Татарстана
В Камско-Устьинском районе Татарстана разразился скандал - глэмпинг (домики на лоне природы - Ред.) местного гостиничного комплекса расположили на древнем кладбище. О том, что там были захоронения, стало известно лишь после оползня, который произошел несколько лет назад - сошедший пласт грунта обнажил человеческие останки. До этого погост был затерян еще в начале XX века, и памятники давно исчезли с лица земли.
Но наличие древнего захоронения, видимо, не остановило коммерсантов, и они возвели на берегу Волги несколько домиков для туристов и зону отдыха - прогулочные дорожки и мангальную зону.
Оползень обнажил человеческие останки еще несколько лет назад.
Фото: прокуратура Татарстана
Один из жителей Камского Устья - Максим Зинатулин, подтвердил "Комсомолке", что раньше на окраине поселка было православное кладбище. Останки погребенных там людей школьники замечали в высокой траве, находили нательные крестики. Но к началу 70-х годов прошлого столетия в поселке уже действовало другое кладбище, и новых захоронений на старом месте не проводили.
Свою версию нахождения костей на берегу Волги высказал и глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов.
– Поселок Камское Устье до 1925 года назывался Богородское, был основан в 1650 году, – рассказал глава района. – Так что к современному времени около него могли быть и позабыты места, где были кладбища. Мы сейчас можем только предполагать, что оползень, который произошел несколько лет тому назад, стал причиной обнажения останков людей, когда-то захороненных на этой территории. В ближайшее время мы займемся выяснением этой ситуации.
На место обнаружения останков уже выехали сотрудники прокуратуры Татарстана. Идет проверка по информации об организации глэмпинга на месте древнего кладбища.
На месте проводится прокурорская проверка.
Фото: прокуратура Татарстана