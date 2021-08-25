В Татарстане на месте древнего кладбища устроили зону отдыха

Есть подозрения, что домики для туристов построили на костях людей. Фото: прокуратура Татарстана

В Камско-Устьинском районе Татарстана разразился скандал - глэмпинг (домики на лоне природы - Ред.) местного гостиничного комплекса расположили на древнем кладбище. О том, что там были захоронения, стало известно лишь после оползня, который произошел несколько лет назад - сошедший пласт грунта обнажил человеческие останки. До этого погост был затерян еще в начале XX века, и памятники давно исчезли с лица земли.

Но наличие древнего захоронения, видимо, не остановило коммерсантов, и они возвели на берегу Волги несколько домиков для туристов и зону отдыха - прогулочные дорожки и мангальную зону.

Оползень обнажил человеческие останки еще несколько лет назад. Фото: прокуратура Татарстана

Один из жителей Камского Устья - Максим Зинатулин, подтвердил "Комсомолке", что раньше на окраине поселка было православное кладбище. Останки погребенных там людей школьники замечали в высокой траве, находили нательные крестики. Но к началу 70-х годов прошлого столетия в поселке уже действовало другое кладбище, и новых захоронений на старом месте не проводили.

Свою версию нахождения костей на берегу Волги высказал и глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов.

– Поселок Камское Устье до 1925 года назывался Богородское, был основан в 1650 году, – рассказал глава района. – Так что к современному времени около него могли быть и позабыты места, где были кладбища. Мы сейчас можем только предполагать, что оползень, который произошел несколько лет тому назад, стал причиной обнажения останков людей, когда-то захороненных на этой территории. В ближайшее время мы займемся выяснением этой ситуации.

На место обнаружения останков уже выехали сотрудники прокуратуры Татарстана. Идет проверка по информации об организации глэмпинга на месте древнего кладбища.