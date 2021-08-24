«Мою боль не передать словами»: 16-летний блогер из Йошкар-Олы отправил женщинам Афганистана все деньги, накопленные на университет

16-летний Захар проникся историей афганских женщин и решил помочь, отправив деньги в благотворительный фонд. Фото: Александр КОЦ

16-летний Захар - ТикТок-блогер из Йошкар-Олы, отправил афганским женщинам все деньги, накопленные им на обучение в университете. По словам парня, он зарабатывает в Сети и это приносит небольшие, но стабильные деньги – около 7-8 тысяч рублей в месяц. Их блогер до недавнего времени откладывал на обучение в столичном вузе – Захар хочет стать ландшафтным дизайнером.

Юноша копил деньги на образование, он хочет стать ландшафтным дизайнером. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А недавно Захар начал публиковать в социальные сети видеоролики, посвященные ситуации в Афганистане. Как признался юноша, она его очень тревожит.

– Еще до того, как Афганистан был захвачен, я видел очень много публикаций и постов в сети на тему того, насколько сильно были нарушены права женщин, то есть девушкам запрещалось даже громко разговаривать и смеяться в общественных местах. Меня это просто повергло в шок, даже не описать словами, насколько сильно. Когда я услышал новость о том, что страна полностью захвачена, я был очень удивлен. Мою боль просто не передать словами. Я понял, что нужно решительно и серьезно действовать, а не только снимать об этом ролики и ставить хэштеги. Я просто понял, что не могу проходить мимо этого: мало просто огласки, мало просто рассказывать о ситуации и о том, что происходит в стране – нужно действовать, – рассказал Захар «Комсомолке».

Вечером 19 августа Захар решил отправить деньги в благотворительный фонд помощи женщинам. Фото: скриншот.

И вот в один вечер юноша перечислил в соответствующий благотворительный фонд 33 тысячи рублей, которые долго копил.

– Мне вообще не было жалко, я даже не подумал о том, правильно я поступаю или нет. Я был уверен в том, что делаю. Это ситуация очень задевает меня, как иначе я должен был поступить? - признался «Комсомолке» Захар.

Близкие, родители и друзья блогера на его на поступок отреагировали по-разному.

– Конечно, и друзья, и родители были в шоке от того, что я сделал. Например, моему отцу этот поступок вообще не понравился, он его серьезно осудил. Друзья, наоборот, поддержали и высказали слова одобрения. Знакомые до сих пор меня спрашивают: «А зачем ты вообще это сделал? Тебе не жалко?» Я отвечаю, что нет и все, – рассказал парень в разговоре с «Комсомолкой».

Сейчас примеру Захара последовали блогеры по всей России – они запустили флешмоб и распространяют информацию о том, как помочь афганским женщинам под хэштегами #SaveAfganWomen и #SaveAfgan.

Сейчас блогеры по всей стране запустили флешмоб для помощи афганским женщинам. Фото: СОЦСЕТИ

Захар доволен своим поступком и, по его словам, продолжит и дальше привлекать внимание людей на сложные ситуации, а также социальные проблемы.

– Я занимаюсь блогерством уже давно, примерно с восьми лет. Помню, что в третьем классе я делал проектную работу в школе о том, как стать популярным в сети. Сейчас я выкладываю видео в ТикТок: поднимаю темы феминизма и патриархальных устоев, политической ситуации в России. У меня просто такой характер, что я не могу пройти мимо проблем, которые меня очень сильно тревожат. Именно ТикТок позволил мне не только не проходить мимо сложных ситуаций и новостей, но и доносить мое мнение до большого количества людей, сейчас мой голос имеет какую-то ценность. Я рассказываю людям о том, как можно кому-то помогать и что-то делать в качестве поддержки, заставляю аудиторию задуматься, – отметил Захар в беседе с «Комсомолкой».