Спрос на экологичность и разработка системы стимулов: В Казани обсудили вопросы экологии

Активистов и экосознательных людей в Татарстане становится больше. Об этом говорят и растущие ряды экологических волонтеров, и количество запросов со стороны населения. Об этом заявили в минувший понедельник участники заседания экспертного клуба «Волга». В рамках дискуссии эксперты обсудили запросы населения и его вклад в развитие экологии.

- Экологическое законодательство сегодня серьезно развивается. Практически с нуля приняты многие законы. Самое главное, заложена и развивается правильная система приоритетов и ценностей. У людей есть запрос на бережное отношение к природе и гуманное отношение к животным, - рассказала депутат Государственной Думы Ольга Павлова.

Депутат подчеркнула, что вопросы безнадзорных животных также относятся к вопросам экологии и за последние годы разработан и внедрен ряд законопроектов. Обсуждается ряд доработок. Главная задача - учесть интересы всех категорий населения, при этом защищая и права животных.

Вместе с этим, по словам руководителя татарстанской молодежной общественной организации «Будет чисто» Дилары Сатиковой, население республики активно примыкает к числу экологических волонтеров.

- В наших рядах и старшее поколение, и молодежь, и дети - объединяем тех, кому небезразлично состояние окружающей среды.

Помимо участия в субботниках активисты оказывают и информационную поддержку населению – подсказывают, куда можно обратиться с жалобами и как правильно сделать.

В настоящее время существует несколько способов подать жалобу на экологическую тематику. Из различных источников, по словам министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александра Шадрикова, в пандемийный год от населения поступило 8700 обращений, а в предыдущие - более 13 тысяч. 97% вопросов, заданных в системе «Народный контроль», решены. Сейчас же планируется создать телеграм-бот, который позволит собирать жалобы от населения в одном месте и контролировать ход их выполнения.

Обсудили эксперты и возможные варианты улучшения экологии в регионе и стране.

Говоря о задачах повышения экологической ответственности, депутат Госсовета Республики Татарстан Илья Вольфсон подчеркнул значимость экологического воспитания детей.

- В рамках обмена опытом я изучал опыт в разных странах. Где-то существуют большие программы, реализуемые с детских садов. Если мы привьем своим детям, а они своим такие вещи, как бережное отношение к природе, сортировка мусора и многое другое, будет более эффектно, - отметил он.

Также депутат озвучил необходимость внедрять методики финансового поощрения сторонников экологичного движения. Например, вводить специальные тарифы за услуги ЖКХ для жильцов, осуществляющих раздельный сбор мусора.

Вместе с этим эксперты озвучили и идеи повышения экологической осознанности: отказываясь от товаров и услуг, можно повысить ответственность и пересмотреть политику неэкологичных производителей.