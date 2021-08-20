Сторонник партии «Новые люди» Артём Соловейчик: образование невозможно без воспитания, а потому учителя и родители обречены на сотрудничество

В пятницу, 20 августа, Артём Соловейчик, федеральный эксперт в сфере образования, один из лидеров партии «Новые люди», посетил Казань. Остановку в столице Татарстана сын известного теоретика педагогики Симона Соловейчика совершил в рамках автопробега из Москвы во Владивосток. Он встречается с жителями страны, чтобы обсудить пути решения проблем современного образования.

По признанию самого Артема Симоновича, до недавнего времени он и предположить не мог, что будет участвовать в партийной деятельности. Но оказалось, что педагогические мысли лучше слышны, если их доносить через политические месседжи.

Встреча с экспертом прошла в формате общегородского родительского собрания. Участие в нём приняли казанские студенты, педагоги, представители родительской общественности и сторонники партии.

Артем Соловейчик подчеркнул: у него с партией сложились схожие взгляды на систему образования в Российской Федерации со всеми ее плюсами и минусами.

– Наш закон «Об образовании» - один из лучших в мире, – уверен он. – Документ позволяет реализовывать в стране различные формы обучения, предполагает вовлечение в процесс всех заинтересованных сторон. Другое дело, что его исполнение находится на невысоком уровне.

Одно из достоинств - возможность участия родителей в организации образования детей.

- У нас родители и учителя стали равноправными участниками образовательного процесса и обречены на сотрудничество. Самые дальновидные и проницательные родители давно уже являются «продюсерами» образования своих детей. Они умело маневрируют в многообразии возможностей общего и дополнительного образования. Строят индивидуальную образовательную траекторию для своего ребенка, собирают этот паззл по кусочкам, - рассказал эксперт.

Необходимо развиватьощущение свободы, самостоятельность, способность принять решение без опоры на родительское мнение.

- Наши дети, увы, всё делают по указке, не задумываясь о том, зачем, почему и как. Школа обещает подготовить людей к жизни, а на самом деле консервирует их в детстве, - отметил эксперт. – Например, можно организовать хабы. В них ребята смогут определиться с выбором будущей профессии, получат навыки ведения бизнеса, смогут применять свои знания на практике. Около 70% родителей хотят, чтобы у их детей было свое дело.

Среди проблем системы Соловейчик особо выделил перегруженность учителей.

- Даже работая на две ставки, учителя получают недостаточно. Если минимальная заработная плата для педагогов за одну ставку составит не менее 75 тысяч рублей, - заявил Соловейчик, - с этого начнётся новая эпоха в российском образовании.

Затем перешли к общению в формате «вопрос – ответ». Среди прозвучавших из зала вопросов – просьба прокомментировать 22-е место Татарстана в рейтинге Рособрнадзора по качеству школьного образования в 2021 году.

Эксперт посчитал рейтинг неинформативным. По его мнению, школы нужно оценивать не по неочевидным для большинства людей параметрам, а по удовлетворенности родителей и детей уровнем образования. При нынешней системе финансирования нельзя сравнивать школы разных регионов. Ресурсы субъектов федерации отличаются в разы. Отсюда и разные возможности системы.

Кандидат в Госдуму от республики Татарстан Роза Гайнутдинова подняла тему организации питания школьников. Артём Соловейчик согласился: школьное питание необходимо выводить из-под действия закона о госзакупках. А дальше – все полномочия в руках у родительской общественности. Выбор школьного меню, состав блюд – это так же важно, как выбор иностранного языка для изучения в школе, и родители должны в этом участвовать.