«Новый день»: В Казани прошел кастинг на шоу преображения телеканала ТВ-3

Фото: ТВ-3

8 августа в столице Татарстана прошел кастинг на участие в проекте телеканала ТВ-3 «Новый день». Программа помогает девушкам поменять свою жизнь, найти себя и свое любимое дело, создать собственный стиль в одежде, решить психологические проблемы и стать сильнее перед жизненными трудностями.

Объединив знания психологии, нейрофизиологии и современных коуч-методик с тайной мудростью восточных философов и астрологов, эксперты и стилисты шоу подсказывают участницам проекта, как правильно распорядиться своим потенциалом, а известные медийные лица помогают осуществить давние мечты, чтобы героини смогли прожить один день согласно своему предназначению.

В Казани организаторы проекта приняли более 100 заявок, и с самого утра до вечера общались с потенциальными участницами программы, чтобы выбрать тех, чьи жизни им стоит изменить. Пообщавшись с членами жюри кастинга, многие участницы открывались им, рассказывая свои личные истории, делились проблемами и не скрывали своих искренних слез и эмоций.

Фото: ТВ-3

В перерыве между кастингом нам удалось пообщаться с ведущей проекта Аной Мавричевой и продюсером шоу Ириной Кульдишевой, которые рассказали о процессе съемок, методах отбора участниц программы и изменениях, которые ждут каждую героиню проекта.

– По каким критериям выбираются участницы на шоу?

– Нам интересны разные истории, но нужно, чтобы девушка была «потеряшкой», чтобы у нее была реальная интересная история, которой она готова делиться. Бывают жизненные ситуации, которые вызывают бурю чувств и эмоций, вот именно такие истории и примеры мы ищем, чтобы показать другим женщинам, что и «такое» бывает, что и из «такого» можно выбраться. То есть история должна быть такой, чтобы она «трогала» и заставляла плакать ведущих и телезрителей. Также важно, чтобы девушка была открытой и эмоциональной.

– Вы проводите кастинги во многих городах России, но что особенного находите в Казани? Может быть, наши девушки отличаются более сильными историями или женщины везде одинаковые?

– Проблемы у девчонок из больших городов и маленьких деревень – совершенно разные, потому что у девушек из мегаполисов больше возможностей для заработка и реализации себя. Поэтому в Казани чаще всего встречаются истории, где нужна всесторонняя помощь – и юридическая, и психологическая, и медицинская. Девочки из регионов менее уверены в себе, они меньше любят себя и более закрыты, судя по съемкам всех пяти сезонов. Они не привыкли себя выражать и показывать.

Фото: ТВ-3

– Был ли кто-то, кто пожалел об участии в съемках?

– Нет, таких не было. Мы несем ответственность за каждую девочку, и все они делятся с нами эмоциями, историями, и им действительно «легчает» благодаря проекту. Они открываются нам, в их жизни многое налаживается, их мировоззрение очень сильно меняется, поэтому никто не жалеет о том, что сделал этот шаг.

– Как вы считаете, может ли девушка найти себе хороших подруг на подобных кастингах?

– К сожалению, мы живем в таком мире, где женщина женщине враг, но мы хотим показать, что только девушка может по-настоящему понять другую девушку. У нас есть много историй, когда мы, ведущие и эксперты, продолжаем общаться с участницами и поддерживать их. И участницы общаются между собой, поэтому да, однозначно, проект дает новое окружение. Участницы шоу продолжают видеться, помогать друг другу и поддерживать новых подруг. «Новый день» – это больше, чем телевизионный проект, поэтому мы помогает друг другу и вне программы. Подобные кастинги в целом – это место, где можно найти новых друзей, ведь все «заряжены» на один результат.

– Кардинально ли меняются судьбы девочек после проекта?

– Перемены есть у всех, просто кто-то хватает возможности сразу, а кому-то еще нужно немного времени. Девочки рассказывают, что они осознают многое в жизни, переключают установки в себе, вырастают и становятся сильнее. На самом деле, кардинально меняются все, и многое зависит от веры в то, сможешь ты измениться или нет.

– Какие специалисты работают на проекте и как они помогают девушкам?

– Во-первых, у нас работают только профессионалы. Во-вторых, это специалисты разных направлений – коучи по развитию себя, соцсетей и женской энергетики. Также у нас есть стилисты, визажисты и астрологи, которые раскладывают натальные карты и рассказывают девушкам об их настоящем и верном жизненном пути.

– Почему девушки не справляются сами и обращаются за помощью на подобные шоу?

– Потому что наше общество не направлено на помощь женщинам. Нас не учат справляться со своими проблемами ни в школе, ни в университете, но мы должны быть идеальными во всех сферах – и в образовании, и в постели, и в воспитании детей, и в красоте. У нас не принято говорить о женских проблемах, и мы это решаем.

– Чем шоу «Новый день» отличается от других подобных программ и почему его будет интересно смотреть российскому зрителю?

– В нашем проекте больше всего дается ресурсов для изменения своей жизни. Мы даем конкретные действия, которые приведут к качественным изменениям судьбы. Здесь все женщины найдут ответы на вопросы, которые они стесняются задать людям вокруг себя. Зрителям будет интересно, потому что мы рассказываем реальные, настоящие и искренние истории девушек со всей России.