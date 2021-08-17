В Казани прошел предпремьерный показ фильма «Не дыши 2»

Сцена из фильма Фото: кадр из фильма

Продолжение триллера «Не дыши» вышло на экраны спустя пять лет после первой части. Если тогда действия происходили в Детройте, то сейчас уже стало совсем непонятно – где бегает по полосе препятствий маленькая девочка с жутким ротвейлером? Это современный город, или какая-то придуманная фантастическая декорация мира, пережившего катастрофу?

Главный герой Норман Нордстон (Стивен Лэнг) каким-то образом остался на свободе. И это после того, как в его подвале нашли заложницу и несколько трупов. Как он смог убедить американское правосудие в том, что не опасен и ему можно находиться на свободе, история об этом умалчивает. Зато наделяет его дочерью. Вот и от нее то и начинается фильм – грязно-одетая девочка бежит вдоль улицы, преодолевая естественные препятствия, преследуемая ротвейлером.

Но не все то, что, кажется – есть истина. Рассказывать фильм – отбивать интригу и желание лично увидеть эту картину. Отметим только, что хоть жанр и сохраняется – триллер, но присутствуют нотки настоящего хоррора, который близится к экшену. Да, смотреть этот фильм людям младше 18 лет не рекомендую – оторванные конечности, кровь и сцены расправы ставят ленту строго в список запретов для юного зрителя. Даже если одну из ролей играет маленькая девочка Мэдлин Грейс.