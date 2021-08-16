Дзюба в "Рубине": плюсы и минусы возможного перехода капитана сборной России в казанский клуб

На старте сезона Дзюба не похож сам на себя, он даже потерял место в основе "Зенита". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артем Дзюба может уйти из "Зенита" и оказаться в "Рубине". Сенсационную новость 16 августа растиражировали сразу несколько СМИ. Так, по данным Metaratings.ru, руководство "Зенита" ищет варианты, чтобы отдать в Дзюбу в аренду. Наиболее вероятным вариантом называется "Рубин".

Казанская команда в качестве претендента на форварда называется не спроста. Во-первых, между клубами есть четкая и слаженная система перехода игроков. Достаточно вспомнить переходы из "Рубина" в "Зенит" Оздоева, Азмуна, даже нынешний главный тренер питерской команды Сергей Семак перебрался на берега Невы из Казани. Обратных примеров тоже предостаточно. Так, только за последний год игроками "Рубина" стали экс-зенитовцы Шатов и Мусаев.

Второй момент - это взаимоотношения Дзюбы и Леонида Слуцкого. Форвард был основным в сборной России, когда ее тренировал нынешний наставник "Рубина". Дзюба и Слуцкий активно троллят друг друга в соцсетях, а в мае форвард гулял на юбилее у главного тренера казанского клуба.

Еще в мае Дзюба считался надеждой и опорой сборной страны, о стал лучшим бомбардиром чемпионата страны, а на чемпионате мира был системообразующим игроком сборной и ее капитаном.

Однако после провала национальной команды на ЧМ-2020 Дзюба как-то сник. Он перестал забивать. В нынешнем сезоне он ни разу не отличился, а в последнем матче с "Локомотивом" остался на скамейке запасных, выйдя на поле лишь за пару минут до финального свистка.

Поговаривают, что у Дзюбы конфликт с Семаком и главный тренер уже не видит перспектив у форварда в команде. Также в СМИ фигурирует и обстоятельства контракта. Нынешнее соглашение действует до лета 2022 года, но если Дзюба сыграет за "Зенит" в нынешнем сезоне 70% игрового времени, то контракт автоматически продляется еще на год.

ПЛЮСЫ ПЕРЕХОДА ДЗЮБЫ В "РУБИН"

Слуцкому нужен забивной высокий форвард. Травма Деспотовича обнажила эту проблему очень серьезно. Достойной замены сербу нет. Отсюда и ноль голов в матче с "Ракувом" и с трудом спасенный матч с "Крыльями". Игнатьев и Костюков не подходят под модель Слуцкого. Наличие двух одноплановых игроков может развязать руки наставнику казанской команды.

Кроме того, появление столь опытного и статусного игрока может помочь клубу решать более серьезные задачи, да и с Шатовым Дзюба в свое время наводили шороху в "Зените".

Добавим и интерес к "Рубину", который заметно увеличится с появлением Дзюбы в составе. Явно, что после этого трансфера о "Рубине" будут куда чаще писать в СМИ.

Отметим и еще один интересный момент. Дзюба отлично играет против бывших команд. Он регулярно забивал за "Зенит" "Спартаку", а когда на полгода уходил в аренду из питерского клуба в тульский "Арсенал", сделал все, чтобы "Зенит" потерял очки.

МИНУСЫ ПЕРЕХОДА ДЗЮБЫ В "РУБИН"

При этом, хватает и вероятных отрицательных моментов. Совершенно не понятно, в каком состоянии форвард сейчас и насколько он готов играть и приносить пользу "Рубину". Одно дело, если Дзюба сразу начнет забивать и отдавать передачи. Совсем другое, если он будет малоэффективен на поле.

Второй момент - это статус игрока. Все же в команде уровня "Зенита" Дзюба может сидеть на скамейке, а вот в "Рубине" форвард с таким именем, по идее, должен играть в старте. Получается, что на скамейку придется присесть Деспотовичу, который, на минуточку, лучший бомбардир команды в прошлом сезоне.

Пока, если честно, в уход Дзюбы из "Зенита" не верится, но это футбол, тот же Месси, казалось бы, всю жизнь будет в "Барселоне", но он все же перешел в ПСЖ. Почему бы и Дзюбе не сменить команду ради нового вызова.