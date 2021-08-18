У работодателей и их работников появятся новые права и обязанности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние несколько лет один за другим вносятся изменения в трудовое законодательство. Совсем недавно представили очередную часть нововведений - с 1 марта 2022 года вступят в силу изменения в Трудовой кодекс. Все они позволяют персонифицировать правила трудовой безопасности и обеспечить индивидуальный подход к сохранению здоровья и жизни работников. Однако массовую огласку получили не все правки. Кроме того, процесс доработки пока еще продолжается. В чем заключаются нововведения, «Комсомолка» разбирала совместно с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой.

РАБОТАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

Хотя изменения в Трудовой кодекс уже известны, определенные правила обеспечения трудовой безопасности все еще прорабатываются - Минтруд России разместил для обсуждения тексты 15 законопроектов, уточняющие нововведения.

Так, рабочая группа Минтруда России работает над документами, регламентирующими порядок обучения охране труда, новые правила выдачи средств индивидуальной защиты и определяющими типовые нормы их выдачи. Опубликованы для обсуждения рекомендации по выбору методов оценки профессиональных рисков, рекомендации по учету микротравм и микроповреждений работников. В отдельные документы к обсуждению вынесены перечни вредных производственных факторов, на основании которых работник может получать молоко или лечебно-профилактическое питание. Также предложены к обсуждению стандарты предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей. Ряд документов напрямую касаются работы специалистов охраны труда и в перспективе будут регламентировать порядок проведения экспертиз рабочих мест или организации расследования несчастных случаев, порядок организации работы комиссий по охране труда и перечень ежегодных мероприятий по охране труда.

Пока документы окончательно не приняты, каждый желающий может принять участие в разработке данных нормативно-правовых актов. Для этого необходимо зайти на сайт, ознакомиться с документом и оставить прямо на сайте отзыв или предложение. В свою очередь рабочая группа обещает правки учесть, а наиболее важные моменты внести в документы.

КАК ЭТО БЫЛО

Вообще изменение трудового законодательства работа не новая. Только изменения профильного закона в Минтруде России готовили на протяжении пяти лет.

А активно законодательные нововведения, по словам министра труда Татарстана Эльмиры Зариповой, стали внедрять два года назад. «Регуляторная гильотина» в сфере охраны труда запущена в январе 2019 года. Как итог пересмотрены, объединены или отменены более 9 тысяч нормативных актов.

Рядом масштабных событий в области охраны труда запомнилось начало 2021 года. Сначала утратили силу 113 правил по охране труда, зато вместо них вступили в силу 40 новых. Так, например, теперь отсутствуют конкретные нормы для выдачи средств индивидуальной защиты, отменены гендерные и возрастные ограничения, больше не дублируется информация на частоту проведения медосмотров, специальной оценки условий труда и многое другое. Объемные правила переписали в инструкции, которые работодатель может адаптировать непосредственно под свои условия работы. Также новый подход основан на предупреждении травматизма вместо действовавшего принципа реагирования на ЧП.

АПГРЕЙД ГЛАВНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНА

В июле вступил в силу очередной федеральный закон, внесший многочисленные изменения и дополнения в Трудовой кодекс. Теперь новая редакция 10 раздела кодекса будет содержать 38 статей, 9 из которых новые, а остальные изменены или доработаны.

Новая редакция закона вводит ряд новаций, объединенных общей задачей - перейти от списочного подхода к риск-ориентированному менеджменту в сфере охраны труда.

- Риск-ориентированный подход предполагает максимальную персонализацию политики в области охраны труда, - отмечает руководитель Минтруда Татарстана.

Другими словами, работодатель будет обязан оценить возможные профессиональные риски, которые возникают на конкретном рабочем месте, продумать пути предупреждения и обеспечивать условия для охраны труда конкретного работника с учетом особенностей его профессиональной работы.

Например, падение работника на ровной поверхности (за весь прошлый год зарегистрировано четыре подобных случая травматизма, а за шесть месяцев текущего года - три).

Изначально работодатель должен выявить все факторы риска. В нашей ситуации их как минимум четыре: скользкий пол (помыли, натаскали снега или грязи, что-то пролили), неровная поверхность (откололась плитка, порван или вспучен линолеум, разбросаны посторонние предметы), ухудшилось самочувствие работника или работник одет в неподходящую обувь.

Затем работодателю необходимо продумать и предложить пути нейтрализации имеющихся рисков. Например, проводить уборку в определенные часы или выдать работникам нескользящую обувь.

- Вариативность и внимание к деталям при разработке мероприятий по профилактике травматизма лежат в основе нового подхода к охране труда. По старым нормам решение лежало на поверхности: если профессия работника была в типовых нормах выдачи СИЗ, то выдавалась противоскользящая обувь. Если профессии нет в перечне - никаких действий не производилось, а если происходил несчастный случай, то все списывалось на пресловутый человеческий фактор и невнимательность пострадавшего, - разъяснила изменения Зарипова.

В Трудовом кодексе появится статья, которая будет запрещать работу в опасных условиях труда. Для этого сначала на предприятии должны провести спецоценку условий труда (4-й класс опасности). Если они будут признаны опасными, работодатель обязан приостановить деятельность на этом месте и незамедлительно сообщить об этом работнику. Гарантии для работника в этом случае также определены новым законом: за ним сохраняется рабочее место и средний заработок, а если работник даст согласие, его переведут на новое место работы с оплатой труда не ниже средней на прежнем месте. Прорабатывается и перечень работ, на которые новые правила распространяться не будут. Однако уже сейчас понятно, что это правило не будет действовать при устранении и предотвращении последствий чрезвычайных ситуаций.

Новый Трудовой кодекс подразумевает и более внимательное отношение к здоровью сотрудников. На фоне этого в документах появится такой термин, как микроповреждения.

- Все мы хорошо знакомы с пирамидой травматизма, которая гласит, что на каждый несчастный случай со смертельным исходом приходится 30 случаев с тяжелыми последствиями, около 100 случаев получения легких травм и 300 потенциально опасных происшествий без последствий. Получение незначительного синяка или пореза как раз и сигнализирует о потенциальной опасности и получении более серьезной травмы в будущем, - объясняет нововведение министр.

Поэтому теперь сотрудник должен будет заявлять, а работодатель фиксировать все, даже легкие, повреждения - ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, не повлекшие расстройства здоровья или временной нетрудоспособности.

Учет микротравм коррелируется с новым правом работодателя проводить самостоятельную оценку соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, так называемое самообследование. Такой формат проверок действует с 1 июля 2021 года. На специальном сайте Роструда работодатели смогут пройти самообследование по проверочным листам. Если по результатам самообследования на предприятии все будет в порядке, можно получить декларацию соблюдения обязательных требований сроком действия от 1 года до 3 лет. Но если при внеплановой проверке ГИТ обнаружит несоответствия, декларацию аннулируют.

Как отметила Эльмира Зарипова, в прошлое уйдут формальные инструктажи и журналы безопасности. Так, информировать сотрудника об условиях труда на рабочем месте, о компенсациях и гарантиях, о рисках и мерах защиты на рабочем месте теперь будут обязаны только в письменной форме - через трудовой договор или дополнительное соглашение.

Вместе с этим, по словам министра, нередки случаи, когда несчастные случаи на производстве происходят из-за невнимательности или безответственности сотрудников. Теперь же подобные моменты предусмотрены в новом варианте закона. Многочисленные изменения возлагают новые обязанности на работодателей и одновременно дают им дополнительные возможности. Теперь работодатель будет обязан отстранить от работы сотрудника, если он не будет применять выданные ему средства индивидуальной защиты, обязательные при вредных и опасных работах. В свою очередь, если работодатель не обеспечил работника средствами индивидуальной и коллективной защиты, он не может требовать от работников выполнения трудовых обязанностей и вынужденный простой будет компенсирован в размере средней заработной платы.

Также в целях безопасности на производстве разрешается аудио- и видеозапись рабочих процессов. Доступ к наблюдению за производственными процессами и к базам электронных документов в области охраны труда работодатель сможет передавать представителям федеральных органов власти, наделенных правом государственного надзора за соблюдением трудового законодательства. Если работник захочет знать, при помощи каких устройств его снимают, работодатель будет обязан предоставить эту информацию.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ?

Новая редакция специального раздела Трудового кодекса вступит в силу лишь 1 марта следующего года. Некоторые изменения не повлияют на работу кадровиков и специалистов по охране труда, другие же требуют изменения локальных нормативных актов или их полноценную разработку с нуля. Поэтому в Минтруде региона рекомендуют профильным специалистам уже сейчас пересматривать документы предприятий.

- Работодателю можно уже сейчас изучить закон о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и начать работу по изменению системы управления охраной труда предприятия в соответствии с новыми правилами. Планируется большой объем работы, и, чтобы не оказаться в марте 2022 года в цейтноте, предлагаю составить и утвердить дорожную карту (план), в соответствии с которой поэтапно будут проходить преобразования на предприятии, - наметила министр объем работ руководству предприятий региона.

Сейчас документ нового закона размещен на сайте Минтруда, а также специализированных информационных ресурсах. Начиная с августа сотрудники министерства начнут проводить бесплатные семинары во всех муниципалитетах республики. Даты проведения можно будет уточнить на местах у секретарей координационных советов по охране труда в каждом муниципальном районе.

ЕСТЬ ПОВОД РАССЛАБИТЬСЯ?

Что касается уровня производственного травматизма в Татарстане, то на сегодняшний день регион находится в числе лучших как по Поволжью, так и по всей стране.

- В Приволжском федеральном округе по уровню травматизма республика находится на хороших позициях - на третьем месте в рейтинге субъектов после Пензенской области и Чувашии. Данный показатель в 2020 году на 32% ниже среднероссийского показателя по уровню производственного травматизма, - отмечает глава татарстанского Минтруда.

Так, в расчете на тысячу рабочих показатель травматизма в Татарстане составляет 0,7 против среднероссийского показателя 1,03 на тысячу человек.

Как гласит статистика, отмечена положительная динамика по снижению количества пострадавших: по данным Татарстанстата, в прошедшем году на производствах республики пострадали 408 человек, что на 16,6% меньше, чем в 2019 году. При этом, по оперативным данным Государственной инспекции труда, в Татарстане за семь месяцев 2021 года зарегистрировано 67 несчастных случаев, в том числе 14 случаев со смертельным исходом и 53 случая с тяжелыми последствиями.

Ниже общероссийского и уровень смертельного травматизма в Татарстане. По итогам 2020 года он составил 0,038 летальных исхода на 1000 работающих - ниже на 15%.

- Но такая ситуация не повод для того, чтобы успокаиваться. Нужно предметно поговорить с работодателями и серьезно проанализировать те ситуации, которые привели к несчастным случаям и случаям со смертельным исходом, - обозначила задачу чиновник. - Мы понимаем, что за каждым работником стоит семья, что, к сожалению, это дети, которые потеряли кормильца. Поэтому, чтобы таких ситуаций не происходило, республика в лице работодателей, профсоюзных органов, муниципальных образований серьезно работает над этим вопросом.

Так, в каждом муниципалитете созданы координационные советы по охране труда, куда входят все субъекты системы профилактики, представители работодателей, предприятий, которые работают на территории образования, и, конечно же, надзорный орган.

По сообщению Эльмиры Зариповой, в превентивных целях с этого года на предприятиях проводятся выездные совещания и проверки.

- В этом году особую роль отводим выездным проверкам. Если в прошлые годы зачастую выезжали уже по свершенным фактам совместно с прокуратурой и трудовой инспекцией, то сейчас ставим задачу перед координационным советом проводить выездные проверки вне зависимости, произошел несчастный случай или нет. Так, внедряется практика проведения заседания у конкретного работодателя на предприятии, где члены корсовета и другие работодатели могли изучить систему охраны труда и профилактику травматизма на конкретном предприятии, - поделилась опытом министр.

В итоге за шесть месяцев 2021 года проведено 319 заседаний координационных советов по охране труда в муниципальных образованиях республики. 104 из них - выездные.

К профилактическим мерам можно отнести и административные наказания. Так, за первое полугодие года проведено 735 проверок, в ходе которых выдано 233 предписания об устранении 706 нарушений. За выявленные допущенные нарушения наказаны рублем 729 виновных лиц. Некоторые нарушения, выявленные во время проверок, оказались достаточно серьезными и вылились в уголовные дела - за указанный период возбуждено 83 уголовных дела, по пяти из которых уже вынесено обвинительное заключение. Однако, как подчеркнула Зарипова, наложенные штрафы не освобождают от обязательств устранять выявленные нарушения.

СПРАВКА

Сохранение оплаты труда на время прохождения психиатрического освидетельствования - инициатива Минтруда Татарстана. Также региональное министерство разработало предложения по порядку проведения государственной экспертизы условий труда и процессу обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ.

В соответствии с новыми правками заработная плата будет сохраняться за сотрудниками не только во время прохождения обязательных медосмотров, но и во время прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.