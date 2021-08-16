Олимпийские игры в Казани? Все может быть и это не шутка

Среди соперников у Казани - Лондон, Стамбул, Берлин и многие другие города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань уже давно зарекомендовала себя в качестве спортивной столицы России. Столица Татарстана принимала огромное количество крупных турниров, достаточно вспомнить Всемирную Универсиаду, чемпионат мира и кубок конфедераций по футболу. В Казани огромное количество спортивных объектов, которым могут позавидовать другие российские города-миллионники. Почему бы с такой базой не замахнуться на проведение Олимпиады?

Действительно, разговоры о том, что столица Татарстана может принять главный летний старт четырехлетия ходили давно. Теперь же слухи начали приобретать реальные очертания.

О том, что Россия готовит заявки на проведение летней Олимпиады 2036 года, на минувшей неделе сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с чемпионами Олимпиады в Токио. Среди городов, которые могут принять Олимпийские игры, Лавров назвал Санкт-Петербург и Казань.

- Это то, к чему мы давно идем. Любая дорога к самой высокой вершине начинается с первого шага. Мы этот шаг сделали, когда успешно провели Универсиаду в 2013 году, – сказал глава города.

Прошедшие в Казани крупные спортивные события были высоко оценены как спортсменами, так и гостями.

- Каждое из мероприятий, которое проходило в нашем городе при поддержке федерального правительства и руководства республики, попадало в копилку нашего опыта. У нас всегда было большое желание принять главное событие – Олимпиаду. Из важных событий нам посчастливилось принимать – чемпионат мира по футболу прошел в нашем городе блестяще. У нас играли главные сборные по футболу, в том числе дважды – сборная Франции, чемпион мира 2018 года, - пояснил Метшин.

Сегодня спортивная инфраструктура в столице Татарстана, а также объекты гостеприимства готовы к тому, чтобы принять спортивное событие самого высокого уровня.

- Конечно, есть и то, что еще нужно построить, к примеру, велотрек. Но основная часть спортивной инфраструктуры готова, – добавил он. – Используя накопленный опыт и наши международные связи, мы бы с большим желанием взялись за борьбу с нашими коллегами за право провести Олимпиаду. У нас по всему миру есть друзья и партнеры, которые появились в период подготовки и проведения разных спортивных событий.

Для Казани возможность принять Олимпийские игры – это еще один трамплин для дальнейшего развития города.

- Это была бы возможность для города и Казанской агломерации выйти на совершенно другой уровень развития, – подытожил мэр.

Столицу летних Олимпийских игр 2036 года назовут только через несколько лет. Впрочем, уже сейчас у Казани намечается достаточно серьезная конкуренция. Так, свое желание принять главное спортивное событие высказали английский Лондон, турецкий Стамбул, немецкий Берлин, канадский Монреаль и многие другие города.