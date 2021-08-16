Чем гордится и в чем нуждается образование Чувашии?

Фото: obrazov.cap.ru

Современное образование динамично меняется и сейчас требует максимально ранней адаптации и профориентации школьников. При этом высокую роль имеет усиление воспитательного процесса, основанного на любви к Родине. Поэтому в образовательной сфере Чувашии в этом году запланировано много новшеств. Об этом на минувшей августовской педагогической конференции Чувашии заявил глава республики Олег Николаев.

И действительно, стоит подчеркнуть: Министерство образования и Правительство Чувашии, говоря о современном подходе, начали с себя. Впервые конференция прошла динамично, нетривиально и максимально медийно - о достижениях говорили наглядно, а спикеры отказались от сухих речей по бумажкам, выйдя на диалог с представителями отрасли.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

- Очевидно, система образования сама должна быть нацелена на постоянные изменения, которые происходят в мире, в технологиях, обществе. Конечно же, готовить детей к будущему - поступлению в высшие и профессиональные учебные заведения или трудовой деятельности, - отметил Николаев.

Фото: obrazov.cap.ru

Поэтому, считает руководитель региона, важна наступательная профориентация и вовлечение детей в существующие компетенции сразу в раннем возрасте. Для этого необходимо уже на школьной площадке концентрировать знания высшей школы, производственных предприятий и других функционирующих структур.

- Наша с вами задача, чтобы дети не просто знали таблицу умножения и грамматику, а чтобы получали компетенции и, самое главное, оттачивали знания, свою жизненную позицию, любили Родину, уважали окружающих, научились делать все возможное, чтобы изменять мир вокруг к лучшему, - обозначил цель присутствующим Олег Николаев.

По словам заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики - министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Аллы Салаевой, важно и в детях, и в педагогах воспитывать три ключевые компетенции: адаптивность, гармоничное развитие и мышление из будущего.

Все эти принципы необходимо проецировать на ключевые векторы системы образования - инфраструктуру, образовательные программы, профориентацию и воспитание.

НЕ ПРОСТО КАПРЕМОНТ

В текущем году в Чувашии запущена программа капитального ремонта образовательных учреждений с износом 50 и более процентов. На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 2 млрд рублей. Капитальный ремонт ведется в 54 школах и 36 детских садах.

- Мы изначально договорились, что не просто ремонтируем стены, ставим новые окна и перекрываем крыши, а мы с вами создаем совершенно иную образовательную среду, основанную на современных технологиях и программах, направленную на вооружение наших детей нужными и необходимыми знаниями, - подчеркнул Николаев.

Всего же на программу модернизации образовательных учреждений, рассчитанную до 2025 года, потребуется предварительно 20 миллиардов рублей. Существенным подспорьем в этом вопросе станет новый федеральный проект по капитальному ремонту образовательных учреждений.

Вместе с этим ведется работа и по строительству новых образовательных учреждений. В этом году завершится строительство школы на 108 мест в деревне Кашмаши Моргаушского района и здания на 120 мест к Шыгырданской средней образовательной школы Батыревского района.

Кроме того, в республике ведется строительство школы на 1650 мест в микрорайоне «Садовый» города Чебоксары. Ее введут в эксплуатацию в 2022 году. Всего за последние пять лет в Чувашии было построено восемь школ на более 5,8 тысячи мест. За два года построено 15 детских садов, а в том году 1400 детей пошли в семь новых садиков. Продолжается строительство еще девяти.

Также, по словам Аллы Салаевой, в регионе закуплена мебель для начального звена на 19 млн рублей, отремонтированы 11 спортзалов на 33 млн рублей.

- Чувашия в прошлом году стала одним из немногих регионов в стране, где во всех детских садах на 100 процентов установлено новое оборудование на пищеблоках, - добавила министр.

Суммарно на замену оборудования в пищеблоках школ и детсадов было затрачено 360 млн рублей.

Инфраструктурные изменения в сфере образования оценила в своем онлайн-выступлении Галина Чернова, возглавлявшая Минобразования Чувашии в 2000 - 2011 годах.

- Создание комфортных условий - это большая ответственность, большие требования. Надеюсь, что вся школьная база в республике вскоре станет комфортной и современной. Сегодня в Чувашии трудятся работоспособные высокопрофессиональные управленцы, - сказала экс-министр.

СВОИ «ТОЧКИ РОСТА»

Для ранней профориентации школьников при школах Чувашии открывают центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

- На сегодняшний день открыты 82 «Точки роста», еще 61 откроется до конца года. Нужно продолжать эту работу дальше и доукоплектовывать наши классы, - сказал Олег Николаев на августовской педконференции.

Ожидается, что в течение двух последующих лет в районах Чувашии начнут свою работу еще 128 «точек». Все они оснащены цифровыми лабораториями, микроскопами, компьютерами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами.

По словам Аллы Салаевой, большой востребованностью в Чувашии пользуются три кванториума, в которых сейчас, в летние каникулы, работают лагеря. Также запущены три IT-куба в Канаше и Вурнарах, еще один IT-куб откроется 1 сентября в Ядрине.

- Очень важно, чтобы оборудование, которое установлено в школах, сегодня работало максимально и учителя, и дети были увлечены образовательным процессом, - отметила она.

Фото: obrazov.cap.ru

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД

Больше интерактива в новом учебном году, по словам Аллы Салаевой, появится в образовательной программе по изучению чувашского языка в русскоязычных школах. В рамках конференции министр рассказала о новом поколении учебников.

- В этом учебнике использованы самые эффективные методики преподавания языка, включая интерактивные игры, песни, стихи. Создана электронная форма учебника, которая содержит мультимедийные элементы, интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие учебник, - рассказала она.

Пока еще используемые учебные пособия, отметила министр, выпущены 10 лет назад и ориентированы на внутреннюю структуру языка - изучение грамматики и письменную речь. Такой формат особенно сложен для тех, кто изначально не говорил на чувашском языке. Учиться по новым учебникам в школах начнут уже с 1 сентября. Книжки получат 7 тысяч первоклассников, чьи родители выбрали для изучения чувашский язык. Для учеников вторых и третьих классов разработка учебников пока еще продолжается - работы должны завершить к новому году. Учебник для четвероклашек будет готов только к следующему учебному году.

КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ

Вместе с этим Алла Салаева обозначила важную проблему для системы образования региона - кадровый дефицит.

- Педагоги - очень большая проблема, и у нас, как ни стараемся, более тысячи вакансий педагогических работников. Больше всего не хватает воспитателей детских садов и учителей начальных классов, - отметила она на педагогической конференции.

Для выхода из ситуации прилагаются усилия, в том числе разработан целый перечень материального стимулирования.

Каждый молодой специалист при поступлении на работу получает единовременную выплату в размере десяти окладов. Выплачиваются денежные поощрения педагогам победителей олимпиад, кураторам специализированных классов. Получают учителя льготы на оплаты коммунальных услуг. Помимо президентской программы «Земский учитель» и премии президента в Чувашии осуществляют программу выплат главы региона.

- Тем не менее все это не решает ситуацию кадрового голода. Должна быть возможность профессионального роста, - отметила Алла Салаева.

Поэтому педагогов направляют на различные конференции. Только в прошлом году в сочинской конференции образовательного центра «Сириус» приняли участие почти 100 педагогов из Чувашии.

Дополнительно в Чувашии будет создан центр непрерывного повышения профмастерства, где для каждого специалиста будет подбираться индивидуальная образовательная программа, чтобы усилить слабые стороны. Проект будет реализован за счет финансовой поддержки Минпросвещения России.

- Мы понимаем, кто нам нужен, - подчеркнула министр.

Для адресного решения вопроса в течение следующего года в ведомстве разработают под каждый муниципалитет индивидуальную программу мотивации и привлечения педагогов.

Подводя достижения прошедшего года, Алла Салаева совместно с Олегом Николаевым вручили награды 19 победителям и призерам заключительного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников. К слову, детей на таком мероприятии чествовали впервые.