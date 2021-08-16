В Чебоксарах пополнился список почетных горожан

Ежегодно в преддверии Дня города власти Чебоксар чествуют жителей, внесших серьезный вклад в развитие города, и вручают им медаль «Почетный гражданин города Чебоксары». В этом году в историю становления города вписаны еще два человека - главный федеральный инспектор Чувашии Геннадий Федоров и бывший директор МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары, ветеран отрасли образования Ираида Полбенникова.

Церемония состоялась в Большом зале администрации города Чебоксары. Участие приняли глава региона Олег Николаев, депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, глава города Чебоксары Олег Кортунов, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.

Почетное звание присуждается за выдающийся вклад в развитие города и подразумевает под собой не только профессиональные успехи, большой трудовой стаж, но и активную общественную деятельность, способствующую развитию города повышению его престижности. Кандидатов на звание почетного гражданина Чебоксар выбирали сами жители города - открытое голосование проходило на портале «Открытый город». В этом году на звание почетного гражданина были номинированы семь человек. В голосовании приняли участие 5391 пользователь портала, отдавшие большинство голосов за Геннадия Федорова (23,68%) и Ираиду Полбенникову (19,24%). Столь высокий статус затем утвердили на заседании Чебоксарского городского собрания депутатов.

Как отметил Олег Кортунов, обе фамилии хорошо известны горожанам благодаря своей многолетней деятельности на благо развития столицы Чувашии.

- Это разные люди, но их объединяет одно - любовь к Чебоксарам, - особо подчеркнул глава Чебоксар. - Всю свою трудовую деятельность они работали над процветанием города и внесли большой вклад в его социально-экономическое развитие. Их жизненный путь и дела - пример для многих представителей молодого поколения чебоксарцев.

Геннадий Федоров способствовал строительству и реконструкции многих значимых объектов города, а Ираида Полбенникова отдала большую часть своей жизни образованию и воспитанию детей и известна как опытнейший директор лицея № 3.

- Уже само выдвижение рассматриваю как признание и высокую награду. Высокое звание обязывает и впредь усердно трудиться во имя процветания любимого города. Еще раз всем большое спасибо, - обратился на церемонии к присутствующим Геннадий Федоров.

В своем выступлении он вспомнил о работе, которую пришлось проделать в правительстве страны и в федеральных органах власти, отстаивая интересы Чебоксар. В свою очередь Ираида Полбенникова отметила, что эту награду можно считать признанием образовательной отрасли города в целом.

- Считаю, что награда не только отмечает знаки моего труда, но и труда коллектива, лицея, родителей учащихся, поддерживавших всегда наши начинания. Очень хочется, чтобы отрасль образования была страшно привлекательной для всех молодых, талантливых, активных людей, - отметила она.

Глава города Чебоксары Олег Кортунов: «Из года в год в преддверии Дня города мы чествуем почетных граждан нашего города. В этом году еще два имени вписаны в историю: Геннадий Федоров и Ираида Полбенникова. Они гордость Чебоксар».

СПРАВКА

Теперь в книгу почетных граждан Чебоксар входит 40 человек. Конечно, очень больших материальных благ этот статус не дает. Дается право бесплатного проезда в общественном транспорте города, бесплатное медицинское обслуживание и начисляется ежемесячная выплата из средств бюджета города в размере 3 тысяч рублей.

Зато новый статус позволяет беспрепятственно проходить в здания и помещения органов местного самоуправления, безотлагательно попадать на прием руководителями администрации города и его районов, присутствовать на заседаниях Чебосарского городского собрания депутатов, вносить свои предложения и принимать участие в подготовке и обсуждении вопросов, вносимых на заседания Чебоксарского городского Собрания депутатов.