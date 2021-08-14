Деревня для людей: В Казани обсудили перспективы развития сельского хозяйства и меры поддержки фермеров

13 августа в Казани прошло заседание экспертного клуба «Волга» на тему «Поддержка села: курс на устойчивое развитие», в ходе которого обсудили важность работы с сельскими поселениями республики, участие государства в жизни деревень и районных образований региона, а также меры поддержки инициативных предпринимателей и фермеров.

В ходе дискуссии было отмечено, что Татарстан - это лидер производства сельскохозяйственной продукции, имеющий важное значение не только для населения самой республики, но и для жителей всей страны, поэтому внутри региона должна работать адекватная и понятная для фермеров политика. Об этом рассказал Айдар Метшин, мэр Нижнекамска, глава Нижнекамского муниципального района.

- Если мы потеряем село, то мы потеряем все: традиции, историю и наши корни, а этого мы допустить не должны. Поэтому нам важно разработать и наладить понятную, устойчивую политику работы с фермерами, а также налоговыми процентами. В Татарстане живут любящие работать люди, для которых государство должно выступать гарантом, - многие жители деревень ждут именно этого, - сказал Метшин.

Депутат Государственной Думы седьмого созыва Ильдар Гильмутдинов подчеркнул важность обеспечения рабочими местами всего сельского населения.

- Если в деревне не будет работы, то там никто не останется. Нам нужно искать возможности для того, чтобы заинтересовать предпринимателей селом, дать им возможность работать там и обеспечивать жителей деревень работой, - отметил он.

Одной из задач развития села также является увеличение заработной платы всем работающим на селе, повышенная поддержка со стороны государства - льготные кредиты и субсидии. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ришат Хабипов.

- Наши фермеры готовы производить любую продукцию и в любом объеме, поэтому мы, государственные органы, должны поддержать работающих людей и увеличить им заработную плату, дать возможность получать субсидии и льготные кредиты. Мы осваиваем множество федеральных проектов, чтобы обеспечивать наши села комфортной жизнью. Сегодня мы ставим себе задачу повысить фермерам заработную плату и сделать так, чтобы она была даже больше, чем в городе, - отметил Ришат Хабипов.

Чтобы сельские поселения были привлекательными и для молодежи, важно налаживать также социальную сторону деревень - открывать досуговые и развлекательные центры, обеспечивать население чистой водой, электроэнергией, транспортом и хорошими дорогами, медицинским персоналом и больницами, чтобы люди не нуждались ни в чем.

Этот аспект был рассмотрен на примере работы Гузель Санжаповой, социального предпринимателя, основателя проекта по развитию деревни Малый Турыш Свердловской области. Она отметила, что работать в деревне и привлекать туда население нужно прямо сейчас:

- Нет времени ждать, наше время быстро уходит, поэтому необходимо действовать. Каждая деревня должна быть для людей, тут нужно очень много любви, неравнодушия и денег. Людям в деревне необходимо дать работу и наладить инфраструктуру - это основные факторы жизни села.

По итогу обсуждения были определены главные тезисы дискуссии: увеличение средств государственной поддержки людей, живущих в селе, и предпринимателей, работающих в деревнях; обеспечение населения социальными нуждами и разработка понятной, устойчивой и комфортной для фермеров политики.