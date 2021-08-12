За достижения на Олимпиаде в Токио Путин наградит шестерых спортсменов из Татарстана

Соответствующий указ глава государства подписал накануне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении отечественных спортсменов, которые отличились на Олимпиаде в Токио. В документе, в частности говорится, что государственные ордена и медали полагаются за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленных на Играх.

В списке представленных к награждению есть и шесть спортсменов из Татарстана. Так, пловец Александр Красных, завоевавший на Олимпиаде в Токио серебряную медаль был удостоен российской медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ее также получат волейболисты казанского «Зенита» Артем Вольвич, Максим Михайлов, Валентин Голубев и Дмитрий Волков. Они в составе сборной помогли России занять вторую ступень пьедестала призеров на Играх в Токио.

Также был оценен и вклад в командный успех рапиристке Марты Мартьяновой. Несмотря на порванные связки, она смогла выступить в финале. Благодаря этому сборная Россия взяла «золото». Указом Владимира Путина казанская спортсменка удостоена орденом Дружбы.

Напомним, на Олимпийских Играх в Токио Россия завоевала 71 медаль разного достоинства и заняла пятое место.