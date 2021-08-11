«Власть - она от бога»: в Марий Эл кандидат в Госдуму Владимир Кожанов заявил, что при виде начальников надо кланяться

Буквально накануне. Кожанов был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Фото: vkozhanovmariel

Едва действующий депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов зарегистрировался кандидатом в Госдуму, как в соцсетях появилась запись его выступления перед ветеранами труда. Утверждается, что это произошло в июне в селе Сернур.

- Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: «Встретил начальника. Что надо сделать? Поклониться». Власть - она от бога, как с ней можно ссориться? А мы все время пытаемся чего-то доказать, - заявил Владимир Кожанов.

В каком именно контексте это было сказано, пока неизвестно. Да и сам депутат пока никак не прокомментировал свое выступление.

- Видеть, как жители хотят сделать все, чтобы здесь хотелось жить, растить детей, развиваться и быть счастливыми именно в Сернуре – бесценно, - отметил депутат Госсобрания Марий Эл на своей социальной странице после той самой встречи в селе.

Отметим, что Кожанов был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы буквально накануне. Как он сам заявил, Центризбирком Марий Эл выявил в работе сборщиков подписей всего 1,6% ошибок.

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