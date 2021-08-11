В Ульяновске полицейские поехали на вызов и поймали беглого хорька

Фото: @mvd_ulsk

Ночью в Центр кинологической службы МВД Ульяновской области поступил запрос об участии кинолога в проведении следственных действий линейного отдела МВД на транспорте.

Дежурный наряд Центра прибыл на перекресток улиц Промышленная и Рябикова. Именно там в свете фар полицейские заметили, что на проезжей части находится животное – не собака и не кошка. Как только правоохранители вышли из машины, зверь сразу побежал к ним. Это оказался хорек.

- Полицейские привезли его к себе в кинологический Центр, где накормили и напоили, - сообщили в МВД Ульяновской области.

Фото: @mvd_ulsk

Наутро правоохранители разместили в интернете объявление о необычной находке. В тот же день к ним за хорьком пришла его хозяйка - зверь оказался домашним, потому и не боялся людей. Женщина рассказала, что животное сбежало.