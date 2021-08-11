«МамаLife»: Казанский секс-блогер Екатерина Бибишева стала ведущей шоу на телеканале ТНТ

Фото: ТНТ.

7 августа в кинотеатре торгового центра KazanMall состоялся предпремьерный показ первой серии нового сезона реалити-шоу «МамаLife», ведущей которого стала Екатерина Бибишева – казанский секс-блогер с аудиторией 4,7 миллионов подписчиков в Инстаграм. В своем блоге Катя делится информацией на различные темы, начиная интимными и романтическими отношениями, заканчивая родами и материнством. У Кати двое детей, она ни разу не была в декрете и умело совмещает семейную жизнь и работу – именно об этом блогер и рассказала в новом сезоне программы «МамаLife» на ТНТ.

«МамаLife» – это реалити-шоу, где героями предстают семьи, на своем личном примере показывающие, что значит быть родителями. Шоу направлено на освещение таких тем как ведение беременности и выбор врачей, роды, материнство и воспитание детей. Программа помогает мамам разобраться в различных вопросах на реальных примерах – объясняет, направляет и дает выбор того, как правильно поступить.

Фото: ТНТ.

Сама Екатерина Бибишева была очень рада принять участие в съемках и поделиться своим опытом на всю страну. В первом выпуске шоу она показала свою жизнь с самого утра до вечера.

Перед началом просмотра блогер рассказала, что никогда не мечтала стать ведущей на известном телеканале, но теперь волнуется, как ее воспримет аудитория и надеется, что сможет принести пользу семьям по всей стране:

– Из-за того, что я веду блог на необычную, скажем так, тематику, боялась, что что-то может пойти не так. Но сейчас я даже не верю, что буду на телеканале, тем более на ТНТ – я считаю, что это лучший канал. Съемки с командой прошли очень легко, классно и комфортно – они сделали все по максимуму, чтобы не вырывать меня из моего обычного графика и снимали мой день таким, какой он есть на самом деле, – рассказывает Катя.

Команда, друзья и близкие считают съемки в таком большом проекте еще одним большим успехом Кати.

– Было сложно продвигаться, потому что секс в России – «запрещенная» тема. Многие смеялись надо мной, но сейчас у меня 4,7 миллионов подписчиков, и я веду шоу на федеральном канале. Нет ничего невозможного, – говорит Катя.

Фото: ТНТ.

Показ первой серии шоу с участием Екатерины Бибишевой прошел в по-настоящему домашней атмосфере: зал искренне смеялся в неловкие моменты, радовался за Катю и новый этап в ее жизни, а после – положительно отзывался о просмотренной серии.

Новые выпуски реалити-шоу «МамаLife» смотрите каждое воскресенье в 9:30 на телеканале ТНТ.