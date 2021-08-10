Целовал в губы и трогал везде: в Чебоксарах задержали мужчину, который прилюдно приставал к пятилетней девочке

Мужчина утверждает, что был пьян и не осознавал, что творил. Фото: принтскрин видео.

Жуткие кадры появились 10 августа в чебоксарских группах в соцсетях. Так, одна из жительниц столицы Чувашии опубликовала видео, на котором отчетливо видно, как на скамейке во дворе сидит мужчина, на коленях у него маленькая девочка. При этом, мужчина лапал ребенка и даже прилюдно целовал в губы.

"Кошмар...это у нас в Чебоксарах... Срочно распространите это видео, район рябинка, надо найти этого урода", - написала девушка, выложившая видео в сеть.

Видеозапись начали быстро распространять по соцсетям. В комментариях люди удивлялись поведению мужчины, а также оператора, который, по мнению пользователей всемирной паутины, "должен был не видео снимать, а в полицию сообщать".

К слову, в полицию соседи сообщили, что помогло довольно быстро задержать злоумышленника. 44-летний мужчина утверждает, что в тот момент был пьян и не помнит всего, что происходило. При этом, девочку он знает, они живут в одном доме. Сейчас ребенок с родителями, а мужчине предстоит ответить по статье "насильственные действия сексуального характера".