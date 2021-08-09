Стенка на стенку, местные против приезжих: в Нижнекамске массовая драка со стрельбой закончилась ранением несовершеннолетнего

Один из участников конфликта начал стрелять из травмата. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Нижнекамска ночью 6 августа стали свидетелями конфликта, достойного отечественных сериалов про жизнь в 90-е годы прошлого века. Две группы молодых людей сошлись в битве стенка на стенку, все закончилось стрельбой и метанием бутылок.

Как рассказали в пресс-службе МВД Татарстана, в конфликте участвовали трое жителей Пермского края, приехавшие в Нижнекамск на заработки, один из которых 17-летний подросток с одной стороны и трое местных жителей – с другой.

- Выяснилось, что гости республики в этот вечер распивали спиртные напитки во дворе дома, нарушая тишину и покой граждан. Неподалеку от них компания нижнекамцев отмечала день рождения одного из участников конфликта, - рассказали в МВД республики.

Татарстанцы заметили, что молодые люди не реагируют на замечания жильцов дома по поводу их шумного поведения и решили поговорить с ними. В результате между компаниями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из пермяков достал травматический пистолет и начал производить выстрелы в воздух. Нижнекамцы не растерялись. Пистолета ни у кого не было, зато под рукой были бутылки из-под пива. Они и пошли в ход. В результате несовершеннолетний житель Краснокамска получил резанную рану шеи.

- Стоит отметить, что молодой человек изначально пытался запутать следственно-оперативную группу, называя не свои данные, в связи с тем, что находится у себя на родине в федеральном розыске как без вести пропавший, он убежал из детского дома, - уточнили в пресс-службе татарстанского МВД.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Кроме этого, на всех участников конфликта составлены административные материалы за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. На мужчину, применившего оружие составлен административный протокол за стрельбу в неположенном месте.