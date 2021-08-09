День физкультурника 2021 в Казани: полная программа мероприятий

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В эту субботу, 14 августа, в Казани в очередной раз отпразднуют День физкультурника. Главной площадкой станет территория у экстрим-парка «Урам». У гостей праздника будет возможность оценить возможности спортивных объектов и школ города.

-На сегодняшний день уже почти половина населения Казани выбрала здоровый образ жизни и занимается спортом, к участию в массовых мероприятиях активно подключается молодежь. Это соответствует целям развития нашего города. Мы к этому стремились, и планируем не останавливаться на достигнутом. В этом году у нас уже построено 4 спортивные площадки, достраивается лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирном, оздоровительный комплекс открытого типа на Жилплощадке. Возможностей для занятий спортом, физической культурой с каждым годом становится больше. Объекты доступны для всех желающих, – подчеркнул руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.

Старт всех мероприятий запланирован на 10:00. Там будет работать ряд зон, где каждый желающий сможет попробовать себя в том или ином направлении и оценить свои физические силы. Но самое главное, у родителей будет возможность посоветоваться с тренерами и на месте записать ребенка в понравившуюся секцию.

Не обойдется, конечно, в этот день и без соревнований. С самого утра на кортах для уличного баскетбола будут проходить матчи Всероссийского турнира по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч».

- Интерес к соревнованиям обусловлен тем, что этот вид спорта впервые вошел в Олимпийскую программу игр в Токио, а наши мужская и женская сборные, таким образом, стали первыми в истории обладателями олимпийских серебряных медалей по баскетболу 3х3,- отметил председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов.

В парке Горького состоятся соревнования по футболу 5х5. Примечательно, что в турнире примут участие команды Исполнительного комитета Казани, Министерства спорта республики, сборные команды журналистов, медицинских работников, футбольных судей и артистов татарской эстрады. На стадионе «Трудовые резервы» на открытом воздухе пройдут финальные игры Кубка Казани по футболу среди юношей по 7 возрастным группам.

В Центре пляжных видов спорта Казани состоятся турниры среди любителей пляжного волейбола, гандбола, футбола и регби.

Впервые в городе пройдут соревнования «Игры ГТО». Участникам предстоит сразиться в командных эстафетах, выполняя на скорость нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Участники будут бороться за звание самого спортивного жилищного комплекса города.

Также в этот день пройдут показательные выступления стремительно набирающих популярность видах спорта. На водной глади возле парка «Урам» пройдут заезды по sup-бордингу. Кроме того, состоится чемпионат и первенство Казани по парусному спорту.

Самым ярким событием спортивного праздника станет турнир по боксу на специально установленном ринге в парке «Урам». В нем примут участие сильнейшие спортсмены республики, а также участники из соседних регионов.

- Сюрпризом для зрителей будет участие в показательных мероприятиях приглашенных звезд отечественного спорта из наших прославленных профессиональных команд, таких как баскетбольный клуб «Уникс», мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань», женский волейбольный клуб «Динамо-Казань», женский баскетбольный клуб «Казаночка» и регбийный клуб «Стрела»», – отметил Альберт Салихов.

Все мероприятия согласованы с Роспотребнадзором и пройдут с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований