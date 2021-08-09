Сперва приставал, потом начал душить: в Татарстане мужчина набросился на 16-летнюю девочку, которая отказалась с ним знакомиться

Мужчина бурно отреагировал на отказ в знакомстве. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

32-летнему жителю Набережных Челнов предъявлено обвинение в нападении на несовершеннолетнюю девочку.

По версии следствия, ночью 3 августа 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома на улице Гидростроителей, злоумышленник стал приставать к возвращавшейся домой 16-летней девочке и предлагать познакомиться.

Впрочем, девочка знакомиться не захотела. Такой ответ не понравился мужчине. Получив отказ, он, угрожая убийством, начал душить ее.

- На крики потерпевшей прибежали ее друзья, с которыми она незадолго до этого рассталась. В результате обвиняемый скрылся от них, запершись у себя в квартире, - рассказали в пресс-службе следственного комитета Татарстана.

Причастность к совершению преступления он признал частично. Следует отметить, что в 2010 году он был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство жительницы города Набережные Челны и условно-досрочно освободился осенью прошлого года.