Ребенок выпил уксус или отравился химией: что делать и надо ли сразу бежать к врачу

Чаще всего дети просто не понимают, что находится в бутылке или чашке. Фото: Евгения ГУСЕВА

5 августа в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени Горячева бригада скорой помощи доставила маленького пациента, который случайно выпил укус. После осмотра трехлетнего малыша врачи диагностировали у него химический ожог ротоглотки и пищевода.

На данный момент ребенок находится в отделении реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

- К сожалению, за эту неделю это уже третий случай отравления: двое других пациентов отравились чистящими средствами. Как правило, отравления происходят по одинаковому сценарию: ребенок дошкольного возраста открывает шкаф, находит там бутылочку и выпивает бытовой яд. Надо сказать, что отравления наряду с бытовыми травмами лидируют в списке всевозможных несчастных случаев, ежегодно происходящих с детьми младшего и среднего возраста. В 2020 году мы оказали медицинскую помощь 89 маленьким пациентам, госпитализированным в областную детскую больницу с отравлением бытовой химией и лекарственными препаратами. В этом году за семь месяцев уже поступило 66 детей с различными отравлениями, - говорит главный врач Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева Алексей Кузин.

Специалисты призывают родителей быть внимательными к своим детям. Химические вещества выглядят привлекательно для детей благодаря ярким упаковкам. Дети первых лет жизни нередко пробуют их на вкус, в результате в организм ребенка попадают сильнодействующие отравляющие вещества.

Для детского организма отравления бесследно не проходят: они могут приводить к инвалидизации и даже летальному исходу. С интересом дети относятся и к таблеткам, оставленным в открытом доступе. Малыши проглатывают лекарственные препараты, чем наносят огромный вред организму.

- Практика показывает, что основная масса отравлений происходит не ночью, а днём, когда родители находятся рядом с детьми. Считаю, что главная задача родителей – создать максимально комфортную и безопасную среду для ребенка, - говорит Алексей Кузин.

По словам врачей, отравления химическими веществами вызывают серьезные осложнения, в числе которых сужение пищевода. В этом случае детям назначают курс терапии. Пищевод расширяют механическим путем. При этом лечение может быть длительным – до нескольких лет.

При отравлении необходимо сразу вызвать скорую помощь. До приезда специалистов нужно понять, чем именно отравился ребенок. Если отравление произошло из-за вдыхания аэрозолей, то малыша следует вывести на свежий воздух, снять с него стесняющую дыхание одежду.

При контакте химии с кожей нужно тщательно промыть место повреждения. Если во рту ребенка осталось какое-то вещество необходимо все вытащить и промыть рот водой. Нельзя вызывать рвоту у детей и пытаться самостоятельно промывать желудок.