Авиационный праздник "Я выбираю небо" в Казани: полная программа мероприятий

На празднике выступит знаменитая пилотажная группа "Стрижи" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 августа, в Казани на площадке у Центра семьи «Казан», пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России. Перед входом установят 12 рамок-металлоискателей, с использованием термометрии гостей, волонтеры будут раздавать маски. На территории площадки установят также и санитайзеры.

Так, с 15:00 начнутся мероприятия, официальное открытие намечено на 16:00.там начнутся показательные выступления парашютистов, полеты самолетов общего назначения и экспериментальной авиации, а также пилотажной группы «Стрижи». Всего в мероприятии примут участие порядка 30 воздушных судов. Так, в частности, над акваторией реки Казанка на отрезке от моста Миллениум и до Ленинской дамбы пролетят сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, воздушные суда экспериментальной авиации будут представлены вертолетами Ми-17 и «Ансат», дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22 М3.

Кроме того, гости мероприятия смогут оценить мощь российской бронетехники: на площадке будут представлены танки Т-72БВ, Т-80У и Т-90, ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ и боевая машина пехоты БМП-3.

Традиционна на празднике выступит знаменитая пилотажная группа «Стрижи». В этот день у них предусмотрено две программы, но выбрана будет только одна в зависимости от погодных условий.

- Если будет безоблачно и возможно выполнять вертикальные фигуры, покажем весь комплекс сложного высшего пилотажа, на который способна наша группа на сегодняшний день: и проходы, и петли составом из шести самолетов в разных строях, с пристроением на вертикальных фигурах, далее останется пара. Если будут облака, и у нас не будет возможности выполнять вертикальные фигуры, будем заменять их наклонными, но от этого программа не станет менее интересной. Пилотаж прохода мы будем выполнять на высоте не ниже 200 метров, - рассказал на пресс-конференции, посвященной празднику, ведущий пилотажной группы Сергей Осяйкин.

В рамках проекта впервые состоится Кубок России по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайк — фристайл фри, аквабайк HF — полет над водой и доска с водометом GP1.

Также организаторы продемонстрируют выставочный, но «боевой» болид гонок «Формула-1», а у счастливчиков будет возможность прокатится на нём.

- Соревнования станут местом борьбы за попадание в состав сборной России. Спортсмены настроены на серьезную борьбу. На сегодняшний день заявились более 120 человек,- рассказал вице-президент национальной Федерации водно-моторного спорта, главный тренер сборной России по водно-моторным видам спорта Вячеслав Колотовкин.

Также в этом году программу праздника разнообразит работа детских модельных кружков, различные мастер-классы, в том числе по укладке парашюта, развлекательная программа для детей.

Для молодежи подготовили аллею профориентации со стендами ведущих предприятий авиационной промышленности республики, акция Казанского высшего танкового командного училища «Военная служба по контракту в ВС РФ — Твой Выбор!», с демонстрацией экспозиции стрелкового оружия и образцов формы одежды и дегустации полевой кухни.

Не обойдется и без награждения, которое уже стало ежегодной традицией, отличившихся работников авиационной промышленности Татарстана.

Завершится авиашоу в 18.00 высадкой парашютистов. После чего начнется концертной программой с участием творческих коллективов авиационных предприятий Казани. Хедлайнером станет кавер-группа «Барбара Бэнд».

В связи с проведением праздника в акватории реки Казанки будет ограничено движение маломерных судов. Запрет будет действовать с 12:00 до 20:00.