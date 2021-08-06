Череда травм и проблемы с формой: Как "Рубин" провел первый матч в еврокубках после шестилетнего перерыва

Фото: ФК "Рубин".

Возвращение "Рубина" в Европу и игроки, и болельщики ждали с некоторым опасением. С одной стороны, казанцы своей игрой заслужили место в Лиге Конференций, с другой - на международной арене клуб из Татарстана не выступал с 2015 года, да и общий уровень игры российских клубов в Европе в последнее время упал. Достаточно вспомнить прошлогодний вылет московского "Динамо" от скромного "Локомотива" из Грузии, да и флагманы отечественного футбола мало радуют, уже и вспомнить сложно, когда "Зенит", ЦСКА или "Локомотив" выходили в весеннюю стадию еврокубков.

"Рубину", казалось бы, повезло со жребием. В третьем отборочном этапе Лиги Конференций команде Слуцкого достался польский "Ракув". Клуб средненький не то, что по европейским, а даже по польским меркам. "Ракув" всего за пару лет прошел путь от первой лиги до еврокубков. В прошлом сезоне соперник "Рубина" умудрился занять второе место в чемпионате Польши, а также выиграть кубок и суперкубок страны.

Впрочем, Слуцкий перед матчем утверждал, что поздравлять "Рубин" со жребием не стоит, легко с "Ракувом" не будет. Глядя на состав польского клуба бросалась в глаза сборная солянка из игроков разной национальности. Игроков с именем в "Ракуве" нет. Главной звездой считается испанец Иви Лопес, который за всю карьеру провел лишь с десяток матчей в испанской Примере, а все остальное время провел в командах рангом ниже.

В польской прессе отмечали, что с командами уровня "Рубина" "Ракув" никогда не играл. Из игроков казанской команды выделяли, естественно, Кварацхелию, который один стоит больше, чем весь "Ракув", Абильдгора, которого местные СМИ называли лучшим опорником чемпионата России, и Деспотовича, который называет себя готовым форвардом для "Реала".

Впрочем, по первым же секундам матча стало понятно, что поляки не боятся "Рубин". Хозяева бросились вперед и едва не забили на первой же минуте. Уремович сумел не пустить к мячу форварда "Ракува" после опасного прострела.

Первый же действительно голевой момент создал "Рубин". Шатов изящным пасом вывел к воротам Кварацхелию, но Хвича не сумел переиграть голкипера в ближнем бою.

В дальнейшем на первый план вышла совсем не игра. Сперва Слуцкому пришлось спешно менять получивших травмы Зуева и Шатова, а затем у игроков казанской команды с формы стали куда-то пропадать номера и фамилии. Экипировка все же не выдержала дождя.

- У вас такой чистый экологический дождь, что наши номера не выдержали. У вас экология лучше. У нас рассчитано на кислотный дождь, а у вас чистый, - пошутил уже после матча Леонид Слуцкий.

Выход в "Рубине" нашли, решили написать номера игроков на футболках маркерами, но арбитру такой хенд-мейд не понравился. В итоге начало второго тайма затянулось, пока казанцы искали нормальные комплекты формы.

Каких-то серьезных моментов во втором тайме не было. Обе команды атаковали, но вспомнить хотя бы один стопроцентный момент не получится. В итоге нулевая ничья, которая оставила шансы на выход в следующий раунд обеим командам.

- Очень интенсивная игра, на очень высоких скоростях. Быстрое мокрое поле. Поэтому, мне кажется, хороший матч с двух сторон. С взаимными шансами. К сожалению, когда мы делаем две вынужденные замены в первом тайме, это сильно ослабляет потенциал будущих замен. Потому что у нас оставался всего один временной слот, и мы его максимально оттягивали. Поэтому не было возможности усилить игру заменами во втором тайме. Но игра и результат оставляют шансы обеим командам в ответной встрече, - подвел итог Леонид Слуцкий.

Ответный матч состоится в Казани 12 августа 2021 года. Победитель противостояния в раунде плей-офф сыграет с лучшей командой в паре "Гент" (Бельгия) и "РФС" (Латвия). Первый матч между командами завершился вничью 2:2.