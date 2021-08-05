От позора с «Рапидом» до победы над «Барселоной»: Как «Рубин» выступал в еврокубках

Фото: ФК "Рубин".

Уже сегодня «Рубин» впервые за последние 6 лет возьмут старт в еврокубках. В рамках третьего отборочного раунда Лиги Конференций подопечные Леонида Слуцкого на выезде сыграют с польским «Ракувом».

Накануне старта евросезона для «Рубина» Комсомольская Правда» решила вспомнить, как казанский клуб выступал в континентальных турнирах ранее.

Первый раз казанцы вышли на европейскую арену в 2004 году. Тогда, став бронзовыми призерами чемпионата России, «Рубин» квалифицировался в Кубок УЕФА (ныне Лига Европы). В первом раунде казанцы на выезде одолели венский «Рапид» 2:0, но в ответном поединке дома проиграли 0:3 и вылетели из турнира.

Спустя два года «Рубин» вновь стартовал в Кубке УЕФА, смог легко пройти белорусский БАТЭ, но затем уступил «Парме». Год спустя казанцы заявились в Кубок Интертото (квалификационный турнир для попадания в Кубок УЕФА). Там на их пути вновь встал венский «Рапид».

Став в 2008 году впервые чемпионом России, «Рубин» получил право сыграть в Лиге Чемпионов. Казанцы смогли стать третьими в группе с «Барселоной», «Интером» и киевским «Динамо», а победа на выезде над «Барсой» навсегда вошла в историю «Рубина». Вылетев из Лиги Чемпионов казанцы опустились в плей-офф Лиги Европы, где смогли обыграть израильский «Хапоэль», но в 1/8 финала уступили дорогу немецкому «Вольфсбургу».

Год спустя «Рубин» вновь оказался в одной группе Лиги Чемпионов с «Барселоной». Так же в соперниках значились датский «Копенгаген» и греческий «Панатинаикос». Итог – вновь 3 место. В 1/16 Лиги Европы казанцы не смогли пройти голландский «Твенте».

В сезоне 2011/2012 «Рубин» попал в квалификацию Лиги Чемпионов, смог пройти киевское «Динамо», но в решающем раунде уступил «Лиону» и отправился в Лигу Европы. «Рубин» смог выйти из группы с ирландским «Шемроком», английским «Тоттенхемом» и греческим ПАОКом, но в 1/16 не сумел переиграть «Олимпиакос».

Евросезон 2012/2013 получился самым долгим в истории «Рубина». В групповом этапе Лиги Европы казанцы смогли дважды обыграть азербайджанский «Нефтчи», набрать 4 очка в матчах с сербским «Партизаном» и разгромить миланский «Интер» 3:0. Итог – выход в следующий раунд.

В 1/16 финала «Рубин» сотворил настоящую сенсацию, выбив из турнира звездный мадридский «Атлетико». Следом казанцы прошли другой испанский клуб – «Леванте». В четвертьфинале «Рубину» достался «Челси». Проиграв в Англии 1:3, казанцы выиграли дома 3:2, но уступили «Челси» дорогу в полуфинал.

Следующий сезон вновь стал европейским для «Рубина». Казанцы прошли три раунда квалификации Лиги Европы, обыграв сербскую «Ягодину», датский «Раннерс» и норвежский «Мольде». На групповом этапе одержали 5 побед в 6 матчах. По два раза были биты словенский «Марибор» и бельгийский «Зюльте-Варегем», один раз казанцы обыграли английский «Уиган», второй матч между командами завершился вничью. Отличный групповой этап, увы, не возымел продолжения. В 1/16 финала «Рубин» вылетел от испанского «Бетиса».

Последний раз в Европе «Рубин» играл в сезоне 2015/2016. В отборе к Лиге Европы казанцы с трудом прошли австрийский «Штурм» и македонские «Работнички», а в групповом этапе не смогли выйти из группы с «Ливерпулем», «Бордо» и «Сьоном», набрав лишь 6 очков. С тех пор «Рубин» ни разу не попадал в еврокубки.