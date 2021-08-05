Самолет Екатеринбург - Москва подал сигнал тревоги: лайнер пришлось экстренно сажать в Казани

В Москву пассажиров доставили резервным бортом. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Вечером 4 августа самолет, следовавший из Екатеринбурга в Москву, запросил экстренную посадку в аэропорту Казани. В этот момент воздушное судно находилось над Удмуртией. Самолет начал снижаться и, согласно данным портала Flightradar24, некоторое время летел на максимально низкой высоте - чуть более 2 километров.

В результате самолет благополучно приземлился в 0.03 5 августа. Никто не пострадал. Было принято решение отправить пассажиров в Москву резервным бортом. В течение 5 часов они находились в казанском аэропорту.

По предварительным данным, самолет решили экстренно сажать из-за перепадов уровня давления.