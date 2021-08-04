Страсти по Макарову: Где продолжит карьеру один из лидеров "Рубина"

Денис Макаров в минувшем сезоне наводил ужас на оборону топ-клубов РПЛ. Фото: ФК "Рубин".

Полузащитник Денис Макаров, по всей вероятности, покинет "Рубин" в самое ближайшее время. Разговоры о том, что футболист, который в минувшем сезоне наколотил 7 голов в ворота соперника, покинет Казань ходили еще с начала лета. Тем не менее, новый сезон Макаров начал в "Рубине" и даже вышел на замену в матче со "Спартаком". На вопрос, почему Макаров не играет Леонид Слуцкий ответил уклончиво.

- Мы отталкиваемся от состояния наших футболистов. Макаров был и остается важным игроком для нас, но так получилось, что он приехал позже, приехал не в оптимальном состоянии и пока никак не может набрать свои оптимальные кондиции, к сожалению, - заявил наставник "Рубина" после победного матча с тульским "Арсеналом".

Первоначально главным претендентом на Макарова называли столичный "Локомотив". В СМИ даже фигурировала сумма, которую "железнодорожники" намерены выложить за игрока - 10 миллионов евро.

Теперь же в прессе называют фаворитом в борьбе за Макарова другой московский клуб - "Динамо". По различным данным, "бело-голубые" намерены потратить на переход игрока 9 миллионов евро, а сам Макаров будет зарабатывать в столице порядка 750 тысяч евро, в пять раз больше, чем в "Рубине".

Отметим, что по данным ряда СМИ, Макаров уже попрощался с игроками "Рубина". Еще один намек на скорый уход игрока - исключение его фамилии из заявки "Рубина" на Лигу Конференций. Так или иначе, пока официального объявления о трансфере Макарова в тот или иной клуб нет.

Напомним, что Макаров перебрался в "Рубин" из нижнекамского "Нефтехимика" зимой 2020 года. В минувшем сезоне Денис был твердым игроком основы и забил 7 голов, в том числе важнейшие - в ворота ЦСКА и "Зенита", которые помогли команде финишировать в зоне еврокубков по итогам сезона.