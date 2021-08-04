Топ-3 популярных схем мошенничества в Татарстане

Фейковые служащие правоохранительных органов, легенды от ложных банковских сотрудников, взломанные страницы в соцсетях Фото: Евгения БУБЛИК

Фейковые служащие правоохранительных органов, легенды от ложных банковских сотрудников, взломанные страницы в соцсетях. "Комсомолка" проанализировала новые схемы мошенников.

Под предлогом «Ваш сын попал в ДТП»

Мошенники представляются сотрудниками полиции, их целью является получить денежные средства, чтобы закрыть несуществующее уголовное дело.

Например в отделение полиции «Япеева» поступили схожие обращения от двух жительниц Казани. В обоих случаях жертвам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленник рассказывает, что сын подруги потерпевшей стал виновником аварии, и чтобы закрыть уголовное дело необходимо 650 тысяч рублей. Деньги пострадавшие передавали через «курьеров». .

Легенды от банкиров

Злоумышленники, которые звонят от лица банковских сотрудников, придумали очередную схему для обмана клиентов кредитных организаций.

Так, в отдел полиции «Гвардейский» обратился житель Казани, утверждая, что мошенники украли у него 194 тысячи рублей.

Заявитель рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка, уведомив, что со счета потерпевшего было незаконно списано 184 тысячи рублей. Но пройдя в личный кабинет онлайн-банка, мужчина увел, что баланс на его карте не изменился, о чем он сообщил незнакомцу. Злоумышленник продолжил стоять на своем и уверил свою жертву в том, что из-за несанкционированных операций банк отключил автообновление текущего баланса счета. Далее разговор продолжился с другим «сотрудником финансовой организации». Мужчине объяснили, что для отмены перевода денег, ему необходимо перечислить столько же, а в комментарии к переводу указать «отмена операции». Таким образом со счета заявителя было списано 194 тысячи рублей с учетом комиссии.

Взлом страниц в соцсетях

Мошенник взламывает аккаунт жертвы и пишет знакомым от лица владельца страницы с просьбой занять денег.

В отделение полиции по Бугульминскому району обратилась 54-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. В одной из социальных сетей, где она имеет страницу, ей поступило сообщение от знакомой. Собеседница попросила одолжить 8000 рублей. Потерпевшая согласилась и перевела на присланную банковскую карту с данными своей подруги указанную сумму. Далее знакомая» сообщила, что ей необходимо заплатить кредит и попросила еще 3500 рублей. После чего она написала, что банк последнюю сумму ей вернет назад, так как она отправила не правильные реквизиты, и попросила повторить платеж, но уже на другой счет. Отправив деньги заявительница позвонила знакомой которая сообщила, что денег она не просила, а ее страница в соцсети взломана. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.

Для того чтобы не стать жертвой мошенника, необходимо помнить, что никогда и ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям персональные данные, кем бы они не представлялись. Ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на неизвестные счета. Также не стоит сообщать другие персональные данные, в том числе логины и пароли от страниц в соцсетях.