За первые две недели отзывы только положительные: Как полностью слепой мужчина работает массажистом в татарстанской поликлинике

Специалист потерял зрение из-за болезни, из-за этого не смог доучиться в вузе. Фото: минздрав РТ.

Сколько историй доводилось слышать о людях, которые, лишившись зрения, теряли всякий интерес к жизни. Впрочем, есть и обратные примеры. Для некоторых людей недуг открывает возможность реализовать себя той или иной области.

Татарстанец Павел Шаяхов всегда видел плохо. Приходилось сильно стараться, чтобы даже книгу почитать.

- Зрение всегда было плохим. Но раньше у меня была 2 группа: я мог сам читать и писать. Приходилось смотреть в тетрадь с очень близкого расстояния, почти «носом водил по строчкам», - рассказал Павел.

После школы он поступил в набережночелнинском физкультурном колледже по специализации: адаптивная физическая культура, на инструктора по ЛФК и массажу. Окончив колледж, он решил получить высшее образование. Шаяхов поступил в Институт физической культуры и спорта имени А.И. Тихонова Ижевского государственного технического университета. Он отучился два года, но закончить вуз так и не смог.

- Заболел, и «ударило» по глазам. Со зрением стало совсем плохо: полная потеря на оба глаза. Не доучился, - вспоминает Павел Шаяхов.

Однако горевать и сидеть на месте он не собирался. Через какое-то время узнал, что открылась специализация по медицинскому массажу в медколледже в Нижнекамске. Туда он и отправился, завершив обучение.

Работу также удалось найти довольно быстро. Ему предложили должность массажиста отделения амбулаторной медицинской реабилитации Городской поликлиники №7 в Набережных Челнах. Он уже начал работать и осваиваться в коллективе.

Фото: городская поликлиника №7 Набережных Челнов.

- Первый рабочий день прошёл хорошо, - делится впечатлениями молодой специалист. - Принял 4 -х пациентов, готовился к полной загрузке- 14 человек, сегодня была «раскачка». Коллеги встретили очень тепло, я думаю, что они к сегодняшнему дню уже ко мне привыкли, поскольку я очень долго тут ходил, маршрут изучал. Пока изучал маршрут, общался с сотрудниками. Мы так же разговаривали с главным врачом, очень хорошее впечатление от коллектива. Я очень рад, что сюда попал.

- Мы беседовали с Павлом при трудоустройстве, - рассказал главный врач Александр Попов, - очень доброжелательный, открытый молодой человек. Отлично разбирается в своей специализации, имеет практический опыт. За две недели работы от пациентов и коллег - только положительные отзывы. Мы с коллегами стараемся максимально поддерживать в период адаптации на рабочем месте.