В Татарстане 12-летняя девочка разбилась на квадроцикле, ей дал порулить ее родственник

Девочка не справилась с управлением. Фото: Евгения ГУСЕВА

Поездка к родственникам в Мамадыш на праздник для семьи из Татарстана закончилась трагедией. 12-летняя девочка умерла после того, как ей дали покататься на квадроцикле. Она не справилась с управлением, съехала в кювет, а затем врезалась в металлический забор. В результате полученных телесных повреждений она скончалась через некоторое время в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным девочка с родителями приехала в гости на праздник к знакомым. При этом родственник хозяев дома, катал на квадроцикле желающих. Когда уже стемнело, девочка попросила его дать ей управлять транспортным средством, после чего мужчина передал девочке руль, а сам сел на заднее сидение.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе следственного комитета Татарстана.