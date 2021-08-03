«Ни одной заявки не переносим на следующий день»: как казанские волонтеры развозят лекарства больным коронавирусом

Обычно волонтеры в день отправляются по 1-2 адресам. Фото: мэрия Казани.

В Казани продолжают работу штабы волонтеров, которые доставляют заболевшим коронавирусом лекарства на дом. В целом по городу в оказании помощи задействованы порядка 150 человек. Один из штабов создан на базе подросткового клуба «Кояш нуры» – здесь благородную миссию взяли на себя пять добровольцев и сотрудники учреждения.

Владе Волковой 20 лет, она учится в казанском филиале Всероссийского государственного университета юстиции. В волонтерском движении она не новичок – общественной работой девушка занялась на первом курсе. Сегодня Влада – активный участник движения «Волонтеры Победы» и одна из добровольцев, доставляющих лекарства на дом.

- Я всегда хотела быть волонтером. На вопрос «почему?» могу ответить цитатой из гимна молодежи: «Кто, если не мы?». В основном я хожу к ветеранам, помогаю, прибираю дома. Мы также проводим массу мероприятий, посвященных Великой Победе, чтобы сберечь историю. А когда началась пандемия, первое, что я сделала – записалась добровольцем для доставки лекарств заболевшим, - рассказала девушка.

Фото: мэрия Казани.

Влада сотрудничает со штабом волонтеров в подростковом клубе «Кояш нуры», который открылся в ноябре прошлого года. Ежедневно пять ребят выполняют до 45 заявок – помогают больным, живущим на территории от Вишневки до Самосырово.

- Потребность в волонтерах очень большая, ведь мы стараемся каждый день доставлять лекарства всем, кому их назначили, ни одной заявки не переносим на следующий день. Сейчас нас не очень много, но волонтеры у нас были самого разного возраста – от 18 до 50-55 лет, – рассказала руководитель подросткового клуба «Кояш нуры» Гузель Садыхова. – Кроме волонтеров с доставкой лекарств больным помогают и наши сотрудники.

Каждый день в штабе проходит по условленному распорядку. Утром Гузель Садыхова созванивается с сотрудниками местной поликлиники, которые сообщают, в какое время в аптеку будут доставлены лекарственные препараты, выделенные для больных коронавирусом. В условленное время она едет за лекарствами и привозит их в штаб. На каждом пакете указан адрес и имя адресата.

- Привозить лекарства на дом очень важно, потому что человек с таким заболеванием не должен покидать свою квартиру. У большинства из тех, кому мы доставляем препараты, нет ни знакомых, ни родственников, которые могли бы пойти в аптеку и забрать их, - объяснила Садыхова.

Перед доставкой горожан обзванивают, чтобы убедиться в том, что они проходят лечение дома и могут забрать лекарства. Им также рассказывают о специфике бесконтактной процедуры доставки: волонтер вешает пакет с препаратами на ручку двери, после чего стучит и отходит на безопасную дистанцию, а когда пациент забирает лекарства, доставивший их доброволец делает фото в подтверждение выполненной работы.

- На самом деле, это очень благородное и интересное дело, мы занимаемся важной и полезной работой, – уверена начинающий волонтер Ева Горшунова. – Когда началась пандемия, многие мои знакомые, друзья стали помогать с доставкой лекарств. Жители очень благодарны нам за это, всегда слышим от них теплые слова.

Желающих помогать поначалу было очень много, однако с наступлением лета многие студенты разъехались, поэтому количество добровольцев сократилось. Так, если в конце прошлого года в работе были задействованы около 300 человек, то сегодня с доставкой лекарств помогают вдвое меньше – порядка 150 человек.

- Нас сейчас действительно очень мало, и новичкам мы всегда рады, – говорит Влада Волкова. – Сильно волонтеры не устают – каждому в день дают всего по одной – две заявки. Зато чувство выполненного долга и осознание того, что мы делаем хорошее дело, помогаем, греет душу.