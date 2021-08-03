Аномальная жара в Татарстане: чем опасно солнце и кому оно может навредить

Татарстанцам советуют пользоваться защитными средствами от солнца. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстан вернулась аномальная жара. Сегодня. 3 августа. синоптики прогнозируют температуру в 37 градусов выше нуля. Жаркая погода будет диктовать свои условия еще несколько дней. С одной стороны, теплая и ясная погода - отличный шанс выбраться на пляж или на природу. С другой - далеко не всем полезно палящее солнце.

В летний зной кожа человека испытывает колоссальный стресс. Появляются новые провоцирующие заболевания факторы: это жара и, как следствие, повышенная потливость, активное солнечное облучение, резкие перепады температур.

Все это может привести к определенным проблемам, которые проявляются на нашей коже. Подробнее об этом рассказала врач-дерматолог Университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Асаф кызы Магеррамова.

- От ультрафиолетового излучения могут быть отдаленные последствия (фотостарение кожи, злокачественные образования) и острые проявления. К острым проявлениям относятся: фототоксические и фотоаллергические реакции, солнечный ожог, потница (сыпь, которая возникает в результате закупорки протоков потовых желез и в большинстве случаев связана с перегревом организма), – отметила специалист. – Если у человека светлая кожа, ему не стоит находиться долго под открытым солнцем. Необходимо пользоваться защитными средствами, - рассказала врач-дерматолог.

Одежда должна соответствовать погоде и быть из натуральной и «дышащей» ткани. Есть люди, которые должны избегать прямых солнечных лучей. В первую очередь речь идет о страдающих фотодерматозом или фотодерматитом.

Людям не стоит долго находиться на открытом солнце с 11.00 до 16.00. Стоит отметить, что у отдельной категории пациентов может наблюдаться раздражение и зуд после ношения украшений, а также при использовании парфюмерии на открытых участках кожи в жаркие дни.

- Некоторые парфюмерные вещества и ароматические масла могут стать причиной возникновения пигментных пятен при соприкосновении с солнечными лучами, – пояснила дерматолог. – Болезнь эта называется дерматит Берлока.

В этой связи лучше воздержаться в зной от нанесения на открытые участки кожи парфюмерии.

Что же касается ношения украшений, то наиболее часто встречающейся является аллергия на никель. Его используют при создании бижутерии, монет, фурнитуры. Рекомендуется избегать контакта с предметами, содержащими этот металл.

В связи с погодными условиями специалисты отмечают рост жалоб на кожные проявления.

- Если пациент обращается к дерматологу часто, то он направляется на обследование для исключений внутренних патологий, которые вызывают повышенную чувствительность к ультрафиолетовым лучам, – подчеркнула врач.

В случае возникновения высыпаний необходимо обратиться к дерматологу. Нельзя запускать ситуацию и заниматься самолечением.

Однако у солнечных лучей есть и полезные свойства.

- Они повышают иммунитет, позитивно влияют на некоторые кожные заболевания, повышает выработку витамина D, – подытожила Магеррамова.

Жаркая погода особенно опасна для детей и лиц, имеющих хронические заболевания. Пребывание на солнце людей со злокачественными новообразованиями усугубляет течение заболевания и негативно влияет на состояние их здоровья. Также опасна жара для граждан с болезнями сердечно-сосудистой системы, так как возможно развитие тромбозов, нарушения сердечного ритма, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности.

Также в жару можно легко получить воспалительные заболевания, особенно ангины и пневмонии. Чрезмерное охлаждение тела и пребывание в мокрой одежде под вентиляторами и кондиционерами могут ослабить иммунитет и привести к простудам и инфекционным заболеваниям.

Во время жаркой погоды у людей снижается концентрация внимания и из-за этого возникают проблемы в выполнении сложных производственных заданий. Они могут становиться более раздражительными и испытывать головные боли.

Работающим гражданам, как в офисах, так и дома на удалёнке, в жару необходимо строго соблюдать питьевой режим. Не забывайте пить больше жидкости и делайте это регулярно. Лучше всего подходит обычная вода и морсы. Сладкие напитки будут лишь усиливать жажду. Категорически не рекомендуется употреблять в жару алкоголь, ведь он нарушает процессы терморегуляции.

Отдавайте предпочтение теплой пище, избегайте приема жирной и тяжелой пищи. Есть рекомендуется небольшими порциями.

Если человек вынужден работать на жаре, то нужно пить каждые 15 минут и увеличить количество перерывов в работе. Идеально чередовать работу на жарес пребыванием в прохладном кондиционируемом помещении.

Во время жары особенно рекомендуется отказаться от курения сигарет, вейпов, кальянов и использования других средств доставки никотина.

Не игнорируйте первые признаки перегрева и обезвоживания: сухость во рту, нарастающая жажда, слабость, головная боль, учащенное сердцебиение, головокружение при вставании, вплоть до потери сознания.

При возникновении данных признаков необходимо в первую очередь переместить пострадавшего в тень, дать выпить прохладную воду, освободить от сковывающей одежды, чтобы дать больший приток кислорода при дыхании. В случае, если человек потерял сознание, необходимо вызвать скорую помощь