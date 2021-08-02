Казань продолжает разрастаться: где появятся новые микрорайоны

Комсомолка подготовила небольшой гид по проектируемым и строящимся жилым комплексам Фото: Евгения БУБЛИК

Казань – один из самых динамично развивающихся городов-миллионников России. Этот факт подтверждают многочисленные рейтинги. "Комсомолка" подготовила небольшой гид по проектируемым и строящимся жилым комплексам, для тех, кто планирует купить квартиру в столице Татарстана.

В центре Казани территорию "Аметьево" собираются застроить жильем на 357 тысяч квадратных метров, проживать тут смогут 13 тысяч человек. Ожидается строительство 50 домов малоэтажной индивидуальной и блокированной застройки, строительство школы на 1200 мест, а также 12 детсадов, рассчитанных на 1600 малышей.

Будут застраивать промзону речного порта. На этой земле собираются построить 1 миллион квадратных метров жилья, кроме того, появятся две школы и детсады. Вдоль берега Волги протянется набережная шириной 20 метров и протяженностью 9 километров. В районе автовокзала появится новый транспортно-пересадочный узел.

Рядом с поселками Большие и Малые Кабаны близ столицы республики планируют построить новый ЖК «Долина Махаон». Автором проекта нового ЖК в Малых Кабанах стало бюро Levs Architecten из Голландии. общая площадь земельного участка — 180 гектар, Реализовать проект хотят к 2025 году.

Появится новый район «Яблоневые сады». Построят его рядом с казанским поселком Салмачи. Проект занимает территорию в 321 гектар, что сравнимо по площади с застройками Азино и Горок. Будут стоять дома разной высоты — от 3 до 19 этажей. На участке запланирован торговый центр, IT-инкубатор, несколько офисных центров, десяток школ и садиков.

Новые жилые многоэтажки появятся в Ново-Савиновском районе. Участок застройки расположен за ЖК SAVIN HOUSE возле моста Миллениум. Общая площадь планируемой застройки составит 5745 квадратных метров жилья. На территории объекта могут появиться детский сад, новые муниципальные гостевые парковки, велосипедные зоны и наземные пешеходные переходы