Существовала реальная угроза жизни матери и ребенка: ульяновские врачи спасли женщину, решившую рожать дома при поддержке доулы

Женщина первоначально отказалась от госпитализации, но позже все же вновь обратилась к врачам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приемное отделение перинатального центра Ульяновской областной клинической больницы обратилась роженица. На момент обращения у женщины наблюдалась активная родовая деятельность.

В медучреждение она пришла не одна, а в сопровождении доулы - специально обученной женщины, оказывающей психологическую и эмоциональную поддержку беременной девушке на протяжении всей беременности, во время родов и, возможно, после.

Оценив состояние роженицы, а также учитывая перенесенное ранее оперативное вмешательство на матке, а именно кесарево сечение и наличие риска разрыва матки, специалисты настаивали на проведении экстренной операции. Однако, женщина отказалась от госпитализации, приняв решение продолжить роды в домашней обстановке и покинула Перинатальный центр.

Позже роженица все же обратилась в другое лечебное учреждение, где ей была проведена экстренная операция, врачам удалось спасти маму и малыша.

- В данном случае существовала реальная угроза жизни матери и ребенка. Домашние роды в этой ситуации могли стать причиной трагедии. Существует большой список абсолютных противопоказаний к домашним родам. Запомните, невозможно заранее исключить вероятность возникновения осложнений во время или после родов, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального минздрава.

В 2019 – 2020 годах в Перинатальном центре УОКБ принято - 5798 родов. Из них более 70% были осложненными, оперативному родоразрешению подверглось 37% рожениц.

Благодаря работе специалистов, в том числе мультидисциплинарной бригады и сосудистых хирургов, а также наличию аппарата сепаратора крови, в 2020 году в УОКБ удалось предотвратить 19 материнских смертей.

- Помните, в момент появления на свет малыша, с Вами рядом должны быть специалисты, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь, а не «духовный акушер», без медицинского образования. Доула может оказать психологическую, моральную поддержку, но не принимать за вас решение об отказе в оказании медицинской помощи, - обратились к жителям города медики.