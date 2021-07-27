График отключения горячей воды в Казани на август 2021 года: список дат и адресов

Воду отключат всего на два дня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На портале KZN.RU публикуется график отключения горячего водоснабжения на август в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. График опрессовок и ремонта сетей «Казэнерго» на 2021 год.

Отметим, сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы. Кроме того, все работы: гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов – проводятся поэтапно, поэтому отключение горячего водоснабжения может производиться не единожды, а интересующий адрес фигурировать в графике несколько раз. Просим внимательно ознакомиться с представленной ниже информацией.

В связи с гидроиспытаниями на тепловодах №№6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19 планируется отключение горячего водоснабжения с 23 по 24 августа

Жилые дома: 2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26 (общежитие), 34, 35, 36, 37, 39;

Абсалямова, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39;

Адоратского, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34в, 35, 36, 36б, 36в, 37, 38, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58б, 60, 62, 64, 66, 66а;

Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;

Амирхана, 2, 2а, 4а, 5, 6, 8а, 10, 10а корп.1, 2; 11, 12а, 12б, 12д, 12е, 13, 14а, 14б, 15, 16 корп.2; 17, 18/41, 20а (общежитие), 21, 22 корп.1, 2; 22а (общежитие), 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109;

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Баруди, 11, 13, 16, 16 корп.3; 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23 (общежитие), 25 (общежитие), 27 (общежитие), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Белинского, 12/8, 21 (общежитие), 21а, 27 (общежитие), 29, 29а, 29б корп.1, 2; 31, 38, 39 (общежитие);

Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а (общежитие), 45, 69, 81 (общежитие), 83;

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84 (общежитие), 85;

Бондаренко, 3б, 4, 6, 6а, 8, 9, 14, 15а, 15б, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33;

Вахитова, 5 корп.2, 3;

Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;

Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а, 17/7, 19, 21, 23, 25;

Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22а (общежитие), 24 (общежитие), 25, 28, 32, 60, 62, 67а, 80а, 82а, 83, 84, 86а, 90а, 93а (общежитие), 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16, 45;

Выборгская, 2 (общежитие), 3, 4;

Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 38, 40, 40 корп.2; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;

Гагарина, 24, 26, 28б, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;

Гашека, 3;

Годовикова, 15, 16;

Голубятникова, 13, 14 (общежитие), 16, 19а, 20, 21а, 22, 24, 26, 26а, 30;

Горсоветская, 2а (общежитие), 17 корп.1-3, 19а, 25, 29, 33, 34;

Гудованцева, 1, 3, 7 (общежитие), 9, 11, 19 (общежитие), 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в, 50а;

Дежнева, 2 корп.1, 2; 4 корп.1, 2;

Декабристов, 8, 10, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156 (общежитие), 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;

Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 28 корп.1, 2 (общежитие); 31, 31а (общежитие), 33а, 37;

Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

Дунайская, 16;

Енисейская, 4а;

Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 28а, 29, 32/20, 32а, 34, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 83а, 89;

Калугинская, 4;

Карагандинская, 6, 6а;

Козина, 3а, 3б, 5, 7;

Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;

Коломенская, 17;

Коммунаров, 1/6, 2;

Комсомольская, 1, 2;

Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;

Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34;

Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50а, 52а, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 109;

Кошевого, 20;

Краснококшайская, 75а, 84б корп.1, 2;

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп.1-4; 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 2;

Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;

Ленинградская, 19в, 22, 60, 60б;

Ленинградская 2-я, 4;

Ленская, 10;

Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 11 корп.1, 2; 8, 11б, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48ж, 50, 53, 55;

Лушникова, 6, 8, 10;

Лядова, 9а, 15;

Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49;

Малая Армавирская, 9/31;

Малая Крыловка, 27;

Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;

Молодежная, 3, 3а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10б, 14а, 14б;

Муромская 1-я, 33а;

Мусина, 1, 7, 9, 21, 23, 59а, 59б корп.1, 2; 61б, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;

Мухамедьярова, 34;

Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;

переулок Односторонки Гривки, 10;

Односторонка Гривки, 48 (общежитие);

Окольная, 28, 30, 94а;

Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38;

Павлова, 1 (общежитие), 6, 9 (общежитие), 10, 11 (общежитие), 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;

Пилотская, 35, 37;

Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;

Ползунова, 5;

Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;

Пржевальского, 2, 4;

Проточная, 6а;

Сабан, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5б, 7, 7а, 7б;

Северополюсная, 30;

Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1, 2; 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37, 41, 46, 48, 51/11;

Симонова, 3, 6, 15;

Солдатская, 3, 5;

Соловецких Юнг, 1, 7;

Тверская, 5, 9б;

Трамвайная, 17;

Тэцевская, 4, 4а, 4б, 9а, 11б, 13, 13а, 23;

Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хакима, 3, 5, 5а, 7, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 60;

Химиков, 1 (общежитие), 3, 7, 25, 33, 35 (общежитие), 37, 39, 41, 43, 45 (общежитие), 45а (общежитие);

Хлебозаводская, 3 корп.2 (общежитие); 6 (общежитие), 7а (общежитие), 8 (общежитие);

Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44;

Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;

Четаева, 4, 5, 5а, 9, 10, 11, 13 корп.1, 2; 14, 14а, 20, 22, 24, 25, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;

Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 15, 16/15, 17, 19, 20/12, 20а, 20б, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 61д, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 81, 82, 85, 85а, 86, 86/10;

Чкалова, 7б;

Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51 (общежитие), 52, 53, 55, 57 (общежитие), 59, 59а, 59в, 59г, 62, 63 (общежитие), 63а, 64, 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;

Шадрина, 1;

Шатурская, 250;

Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8 (общежитие), 9, 12, 18;

Ютазинская, 6б корп.1-3, 14, 16, 18 (общежитие);

Ягодинская, 25;

Ямашева, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1-4; 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 101, 102, 102а, 103, 103а, 104 корп.1, 2; 108, 110, 112;

Яруллина, 6 (общежитие).

Детские сады: №9 (Симонова, 11а), №10 (Большая Армавирская, 41б), №12 (Абсалямова, 9), №14 (Симонова, 20а), №16 (Лаврентьева, 28а), №18 (Гаврилова, 54б), №19 (Адоратского, 10а), №26 (Челюскина, 33а), №28 (Бондаренко, 24а), №38 (Яруллина, 1а), №58 (Королева, 20б), №61 (Лаврентьева, 22а), №70 (Адоратского, 44а), №72 (Копылова, 8, Лукина, 5а), №78 (Чапаева, 6б), №80 (Чкалова, 6а), №81 (2-я Юго-Западная, 25, Лушникова, 11а), №83 (Ползунова, 6, Энгельса, 59а), №84 (Тверская, 6), №85 (Четаева, 13а), (Чуйкова, 69а), №87 (Четаева, 7а), №93 (Голубятникова, 23а), №97 (Кулахметова, 20а), №99 (Меридианная, 18, Четаева, 60а), №101 (Пилотская, 46), №105 (Бакалейная, 44а), №107 (Блюхера, 9а, Соловецких Юнг, 29), №110 (Чистопольская, 79а), №111 (Айдарова, 24а корп.1), №117 (Чистопольская, 86а), №123 (Тэцевская, 2в), №129 (Адоратского, 35а), №141 (Максимова, 7а), №145 (Мусина, 50а), №149 (Ютазинская, 8а), №151 (Бондаренко, 10а), №152 (Побежимова, 40), №164 (Тверская, 5а корп.1), №165 (Коллективная, 25а), №170 (Амирхана, 10а корп.3), №172 (Челюскина, 1), №184 (Воровского, 19а), №192 (Нигматуллина, 3а), №200 (Королева, 20а), №203 (Коллективная, 31а, 33а), №207 (Ибрагимова, 71а), №208 (Абсалямова, 18а), №217 (Ленская, 3а), №221 (Ямашева, 18а), №222 (Усманова, 37а), №231 (Восстания, 63а), №234 (Химиков, 31а), №240 (Волгоградская, 11а), №248 (Амирхана, 35а), №250 (Гагарина, 18, Октябрьская, 17а), №254 (Короленко, 85а, Октябрьская, 10а), №262 (Декабристов, 154а, Тунакова, 54а), №268 (Теплично-Комбинатская, 8а, Челюскина, 1а), №275 (Ибрагимова, 7а), №279 (Окольная, 17в корп.2), №282 (Соловецких Юнг, 21), №286 (Восстания, 32а), №291 (Химиков, 13а), №292 (Гагарина, 65а), №294 (Восход, 13а), №295 (Фурманова, 50а), №297 (Ямашева, 80а), №299 (Лукина, 48а), №300 (Белинского, 15а, Лядова, 3), №302 (Гашека, 9а), №306 (Короленко, 33б), №311 (Восход, 5б), №314 (Усманова, 27а), №315 (Октябрьская, 3б), №317 (Беломорская, 79б), №321 (Чкалова, 11а), №326 (Химиков, 57), №337 (Голубятникова, 21а), №338 (Мусина, 53а), №339 (Химиков, 47), №340 (Тверская, 4а), №345 (Бондаренко, 7а), №346 (Ибрагимова, 57а), №350 (Батыршина, 24), №353 (Дементьева, 1а), №355 (Ибрагимова, 65а), №365 (Карагандинская, 4а), №368 (Павлова, 11а), №370 (Амирхана, 37а), №371 (Ямашева, 48а), №372 (Баруди, 15), №375 (Ленинградская, 53а), №376 (Декабристов, 85а, Чистопольская, 3а), №380 (Ямашева, 74а), №381 (Сосновая, 11), №384 (Мусина, 74а), №387 (Баруди, 17, Батыршина, 21а), №388 (Чуйкова, 33а), №391 (Адоратского, 13а, 37а), №392 (Лядова, 9а), №393 (Адоратского, 28а), №395 (Серова, 2а), №397 (Гаврилова, 42а, 54а), №400 (Перовской, 150а), №401 (Амирхана, 39), №403 (Беломорская, 246а), №404 (Симонова, 37а), №405 (Четаева, 3а), №407 (Ленинградская, 43а, 60а), №411 (Ямашева, 65а), №414 (Амирхана, 7а, Четаева, 40а), KidsPlay (Бондаренко, 28), «Золотые бусины» (Козина, 7а), «Сказочный» (Чистопольская, 12), прогимназия №360 (Адоратского, 8а).

Школы: школа-интернат №1 (Тимирязева, 3), лицей-интернат №2 (Бакалейная, 41, Усманова, 11 к.2), татарская гимназия №2 (Усманова, 11г), гимназия-интернат №4 (Баруди, 3а), гимназия №5 (Гудованцева, 26), гимназия №7 (Адоратского, 25а), лицей-интернат №7 (Четаева, 37а), №8 (Фурманова, 5а), гимназия №9 (Батыршина, 15), №9 (Мусина, 32), гимназия №10 (Копылова, 11), гимназия №12 (Декабристов, 89а), гимназия №17 (Восстания, 48), №20 (Короленко, 24), №23 (Лаврентьева, 6а), №30 (Октябрьская, 23б), №31 (Гагарина, 18а), гимназия №33 (Симонова, 17), №34 (Короленко, 26), гимназия №36 (Лядова, 7), гимназия №37 (Индустриальная, 11а, Копылова, 13), №38 (Амирхана, 55а), №43 (Восстания, 8а корп.1), №49 (Мусина, 30), №54 (Айдарова, 10, Ленинградская, 28), №55 (Тверская, 2а), №60 (Граничная, 2), №62 (Симонова, 5/28), №64 (Ямашева, 8), №65 (Усманова, 25б), №70 (Краснококшайская, 178), №71 (Волгоградская, 39а), гимназия №75 (Гагарина, 26а, 101а), №77 (Айдарова, 2), №85 (Ямашева, 100а), №87 (Серова, 12а), №89 (Лаврентьева, 18а), №91 (Волгоградская, 26, Воровского, 13а), гимназия №94 (Усманова, 14), №99 (Рахимова, 23а корп.1), гимназия №102 (Усманова, 30), №103 (Адоратского, 41а), №112 (Кошевого, 2а, Лядова, 16), №113 (Адоратского, 36а), гимназия №122 (Восстания, 80), №130 (Химиков, 41а, 55), №132 (Амирхана, 28а), №135 (2-я Юго-Западная, 27а), №143 (Четаева, 1), лицей №146 (Чуйкова, 89а), гимназия №155 (Четаева, 29), №165 «Адымнар» (Бичурина, 22/26, Бондаренко, 32), №168 (Годовикова, 8а), №170 (Амирхана, 111), №172 (Бондаренко, 29а), лицей №177 (Мусина, 17), гимназия №179 (Абсалямова, 29а), «Елена-Сервис» (Королева, 3), Республиканская специальная общеобразовательная школа (Рахимова, 23а).

Объекты здравоохранения: детская больница №1 (Декабристов, 125а), родильный дом №1 (Чуйкова, 56), детская стоматологическая поликлиника №2 (Ямашева, 52), поликлиника №2 (Адоратского, 40а), женская консультация №3 (Хакима, 43), детская стоматологическая поликлиника №5 (Сабан, 1), больница №7 (Гагарина, 95, 97, Чуйкова, 54), детская больница №7 (Айдарова, 2а, Химиков, 23), детская поликлиника №7 (Ямашева, 48), Центр восстановительного лечения детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями детской поликлиники №7 (Чуйкова, 23), детская поликлиника №9 (Адоратского, 6, Гаврилова, 42), поликлиника №10 (Бондаренко, 4, Чистопольская, 43, Чуйкова, 19), больница №11 (Максимова, 34/24, Побежимова, 49), больница №12 (Лечебная, 7), больница №16 (Восстания, 123а, Гагарина, 121), родильный дом – больница №16 (Гагарина, 54), женская консультация – больница №16 (Серова, 15), «Городская стоматология» (Восстания, 41/49, Чуйкова, 29а), Госпиталь для ветеранов войн (Исаева, 5), Детский хоспис (Королева, 67), Консультативно-диагностический центр (Лукина, 10), лечебно-профилактический комплекс «Казаньоргсинтез» (Гагарина, 119), Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер (Серова, 37), Республиканский центр медицинской профилактики (Серова, 13), Республиканский центр реабилитации МЧС РТ (Гагарина, 52), санаторий-профилакторий КМПО (Максимова, 34а), санаторий КАПО им.С.П.Горбунова (Годовикова, 2), Станция скорой медицинской помощи (Горсоветская, 25а), травматология (Адоратского, 30а).

Прочие: музыкальная школа №2 (Баруди, 25а), музыкальная школа №16 (Четаева, 29), художественная школа №3 (Гаврилова, 52), школа искусств №15 (Голубятникова, 7), Молодежный центр им.А.Гайдара (Копылова, 7/2), Центр внешкольной работы Авиастроительного района (Лядова, 13а, Симонова, 12а), Дом детского и юношеского туризма и экскурсий Московского района (Гагарина, 83а), Центр внешкольной работы (Адоратского, 36а, Гаврилова, 50), Центр детского творчества Ново-Савиновского района (Амирхана, 107), Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения (Короленко, 97а, 99а), центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» (Королева, 4б), социально-реабилитационный центр для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык» (Восстания, 99а), Республиканский специализированный дом ребенка (Ямашева, 88а), Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства (Энергетиков, 10), Казанский нефтехимический колледж им.В.П.Лушникова (Гудованцева, 23), Казанский торгово-экономический техникум (Горсоветская, 2), Казанская духовная семинария (Челюскина, 31а), Казанский институт – филиал Всероссийского государственного университета юстиции (Амирхана, 12а корп.1), КГМУ (Амирхана, 16), КГЭУ (Голубятникова, 18), КНИТУ-КАИ (Гагарина, 8, Четаева, 18, 18а), КФУ (Ибрагимова, 85а), бассейн «Оргсинтез» (Ямашева, 7), спортивная школа по фехтованию (Короленко, 26а), спортивная школа «Волна» (Бондаренко, 2, Чуйкова, 8), спортивная школа «Динамо» (Гаврилова, 48а), спортивная школа «Мотор» (Ленинградская, 26), спортивная школа «Смена» (Гудованцева, 41б, Химиков, 40), спортивная школа «Тасма» (Гагарина, 56), спортивный комплекс «Арслан» (Восстания, 18а), спортивный комплекс «Олимп» (Чистопольская, 65, 65а, 67), спортивный комплекс «Триумф» (Кошевого, 17, 19), Центр дзюдо «Батыр» (Ибрагимова, 44), стадион «Ак Барс Арена» (Ямашева, 115а), ледовый дворец спорта «Татнефть Арена» (Чистопольская, 42), Дворец водных видов спорта (Хакима, 70), Дворец единоборств (Амирхана, 1г), футбольно-регбийный манеж «Искандер» (Чуйкова, 8а), комплекс зданий футбольного клуба «Рубин» (Копылова, 2), гостиницы (Амирхана, 1а, Восстания, 84а, Декабристов, 85б, Короленко, 30, 54а, Односторонка Гривки, 1).