В Ульяновске пьяный водитель на КАМАЗе протаранил Kia Rio: погибла семья с ребенком

Легковой автомобиль протащило и расплющило между двумя грузовиками. Фото: МВД Ульяновской области

По факту ДТП на Президентском мосту в Ульяновске, которое произошло 21 июля в 17.00, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сообщает МВД Ульяновской области.

- Водитель КАМАЗа, который сел за руль в состоянии алкогольного состояния и совершил данную аварию задержан и помещен в изолятор временного содержания. В скором суд изберет ему меру пресечения на время следствия, - также отметили в ведомстве

Напомним, пьяный водитель КАМАЗа компании «Дорремстрой» превысил скорость, не выбрал безопасную боковую дистанцию и врезался в стоящую за другим грузовиком легковушку Kia Rio. В ней ехала семья из Тольятти. Иномарку протащило и буквально расплющило между большегрузами. Момент этой жуткой аварии запечатлел видеорегистратор.

Отец-водитель Kia Rio от полученных травм скончался на месте ДТП. Его жена и двухлетняя дочь были доставлены в больницу, где спустя время так же скончались.

- Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата. Поручил оказать необходимую помощь, - отреагировал на это чудовищное ДТП врио губернатора Ульяновской области. - Виновник аварии, водитель КАМАЗа из муниципальной организации «Дорремстрой», должен понести самое суровое наказание. Он сел за руль в алкогольном опьянении.

В связи с произошедшим Алексей Русских также составил целый ряд вопросов администрации Ульяновска и руководству «Дорремстроя». В их числе: Как организован допуск сотрудников до работы? Неужели контроль вовсе отсутствует и на дорогу так запросто может выйти потенциальный убийца? Врио губернатора решил детально разобраться по этим темам с ответственными лицами.