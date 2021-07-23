Изысканность, целомудрие и стиль предлагает магазин одежды «Болгар Казан Тyбэтэе» для татарстанцев и гостей республики

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

В магазине «Болгар Казан Тyбэтэе» чтят национальные традиции и с особым вниманием относятся к правилам и обычаям татарского народа, поэтому здесь вы всегда найдете широкий ассортимент татарской национальной и мусульманской религиозной одежды как на праздники и знаменательные даты, так и на каждый день.

В магазине представлена татарская национальная одежда: тюбетейки, жилетки, калфаки, рубашки, брюки, платья, пиджаки, пальто; религиозная мусульманская одежда: чапан и чалма. Также можно приобрести повседневную мусульманскую одежду, которая сейчас в тренде исламского мира.

Размерный ряд в магазине также широкий – до 64-го размера, поэтому каждый сможет подобрать что-то для себя. Представлены также детские модели тюбетеек и национальной одежды.

МОЛОДОЖЕНАМ НА ЗАМЕТКУ

В магазине всегда рады молодоженам, которые выбирают аксессуары или одежду на никах. Им продавцы «Болгар Казан Тyбэтэе» советуют приходить вместе с костюмом или платьем, в которых жених и невеста будут на праздновании. Также можно взять с собой кусочек ткани, из которого шьется одежда, чтобы подобрать тyбэтэй или калфак нужного материала или цвета. Кроме того, обязательно нужно прийти заранее, за несколько недель до никаха, чтобы подобрать все правильно и идеально.

- Очень красиво, когда одежда жениха и невесты сочетается между собой, и мы стараемся делать так, чтобы все подходило: и ткань, и цвет, потому что никах – это очень важный день для молодоженов. На празднике делают фотографии, которые сохраняются на всю жизнь. Важно, чтобы все было красиво и идеально, ведь эти фото потом будут смотреть их дети и внуки, – отмечает директор магазина Булат Хайрутдинов.

ВНИМАНИЕ К ПОКУПАТЕЛЯМ

В магазине «Болгар Казан Тyбэтэе» к клиентам особое отношение: каждого встречают с улыбкой и подробно рассказывают про ассортимент на татарском или русском языке. При этом продавцы объясняют, какая одежда подходит для того или иного случая и на что следует обратить внимание при выборе одежды.

Если покупателю требуется что-то особенное и уникальное, в магазине можно сделать заказ на индивидуальный пошив национального костюма или повседневной мусульманской одежды – продавцы снимут мерки и учтут все пожелания. Также вам подробно расскажут, какого цвета выбрать платье или костюм, как сочетать элементы национальной одежды между собой и что с чем носить.

Кроме того, если вам нужно составить образ на знаменательную дату, вы можете заказать тyбэтэй или калфак из нужного вам материала или цвета. Для этого продавцы магазина советуют иметь с собой кусочек ткани, из которого сшит основной наряд на праздник, и вам помогут подобрать или сшить национальные аксессуары, чтобы все было по правилам и татарским обычаям. Индивидуальный заказ будет готов в течение недели.

Если выбираете подарок на традиционный или семейный праздник, продавцы помогут правильно подобрать размер костюма, платья или головного убора для ваших родных и близких по снятым меркам.

Если вас интересуют небольшие подарки, то в магазине вы всегда найдете национальные зеркальца, шамаили в позолоченных или серебряных рамках, украшения, платки и аксессуары для волос.

Для покупателей в магазине созданы все условия для удачного выбора. Кроме того, рядом с «Болгар Казан Тyбэтэе» есть парковка. Если позвонить заранее, то машину можно оставить там и спокойно выбирать одежду.

Магазин «Болгар Казан Тyбэтэе»

г. Казань, ул. Тукая, 5, напротив ТЦ «Муравейник»

Тел. 8-967-779-57-21

Фото изделий по ссылке.