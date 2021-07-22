Прогноз погоды в Казани 24-25 июля 2021 года: предстоящие выходные станут самыми холодными за все лето

На пляже в такую погоду можно и замерзнуть. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

24-25 июля станут самыми холодными днями второго летнего месяца. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

- Месячная норма осадков июля составляет 67 миллиметров. В Казани произошло перевыполнение этой нормы осадков порядка на 15 миллиметров», – отметил Юрий Переведенцев.

Последняя декада июля, по предварительным оценкам, ожидается ниже климатической нормы на три-четыре градуса. Это обусловлено изменением характера погоды: Татарстан находится под влиянием циклона. Холодный атмосферный фронт приводит к понижению температуры и приносит осадки.

- Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в пятницу дневная температура воздуха составит 23 градуса выше нуля, ночная – порядка 14; на выходных температура в дневное время будет порядка 20 градусов тепла, ночная – плюс 11-14 градусов. Суббота и воскресенье станут самыми холодными днями июля. В выходные осадки прогнозируются только с небольшой вероятностью, – рассказал профессор КФУ.

На следующей неделе температурный фон будет повышаться: дневные температуры ожидаются порядка 22-24 градусов выше нуля, ночные температуры к середине следующей недели будут в районе плюс 15 градусов.

По словам Юрия Переведенцева, в связи с нахождением территории Татарстана в передней части антициклона на следующей неделе ливней и ураганов не ожидается.