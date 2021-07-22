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Общество22 июля 2021 14:05

Сбор подписей в поддержку партии «Новые люди» завершится на следующей неделе

Для участия в выборах депутатов Государственного Совета Чувашии Новые люди проводят подписную кампанию. Всего необходимо 4606 подписей, из которых уже собрано более тысячи

Подписную кампанию партия «Новые люди» ведёт уже несколько дней. Важен не только результат, но и сам процесс. Так считает руководитель регионального отделения Артём Казарян: «Сбор подписей – не цель, а средство. Идём в народ, чтобы рассказать о программе партии. Краеугольный камень нашего программного документа – больше контроля за чиновниками. Люди всецело это поддерживают».

Сбор подписей - очень кропотливое и ответственное дело. Избирательная комиссия внимательно проверяет каждый подписной лист и строго оценивает проделанную работу. Однако руководитель республиканского отделения уверен в отличных результатах: «Уже на старте кампании мы понимаем, что нужное число подписей соберём с хорошим запасом. Поддержка людей, их открытая заинтересованность делает нашу работу на данном этапе ещё более азартной и интересной».

По мнению Артема Казаряна, подписная кампания — это не только способ о себе рассказать. Это ответственная партийная работа: «Наши кандидаты – это люди, которые сами себя сделали. Они признанные лидеры в своих сферах деятельности: спорте, бизнесе, госуправлении, общественной работе. Многие из них – авторы социально ориентированных проектов, которые уже реализуются при поддержке Новых людей. Например, интересы молодёжи Новые люди делегировали представлять Ксению Семёнову. Она студентка, успешно совмещает учёбу с преподавательской деятельностью и общественной работой. И все, кто хотят перемен, охотно идут за Ксенией и командой Новых людей».

- В процессе сбора подписей нам приходится оперативно решать какие-то надоевшие людям, оскомину набившие проблемы. И когда жители видят, что Новые люди действуют с максимальной включённостью в суть проблемы, с искренним желанием помочь, то, конечно, поддерживают. Нашу команду ценят за реальные дела, - заявил руководитель регионального отделения партии «Новые люди».

В этом году выборы в Государственный Совет Чувашии и Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября. Новые люди выдвинули кандидатов не только в региональный парламент, но и в федеральное собрание. Два кандидата - предприниматель Эльза Кузьмина и директор компании Олег Баранов - могут получить возможность представлять Чувашию, выдвинувшись от Канашского и Чебоксарского округов.

СПРАВКА

Государственный Совет Чувашской Республики состоит из 44 депутатов. 22 избираются по партийным спискам, остальные 22 — по одномандатным округам. По состоянию на 21 июля на выборы выдвинуто 397 кандидатов. В числе подавших документы представители восьми политических партий: «Родина», «Коммунисты России», «Новые люди», «Зеленые», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Центральная избирательная комиссия Чувашии уже заверила списки трех партий. Это «Коммунисты России», ЛДПР и партия «Родина».

Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября.

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