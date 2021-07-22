Сбор подписей в поддержку партии «Новые люди» завершится на следующей неделе

Подписную кампанию партия «Новые люди» ведёт уже несколько дней. Важен не только результат, но и сам процесс. Так считает руководитель регионального отделения Артём Казарян: «Сбор подписей – не цель, а средство. Идём в народ, чтобы рассказать о программе партии. Краеугольный камень нашего программного документа – больше контроля за чиновниками. Люди всецело это поддерживают».

Сбор подписей - очень кропотливое и ответственное дело. Избирательная комиссия внимательно проверяет каждый подписной лист и строго оценивает проделанную работу. Однако руководитель республиканского отделения уверен в отличных результатах: «Уже на старте кампании мы понимаем, что нужное число подписей соберём с хорошим запасом. Поддержка людей, их открытая заинтересованность делает нашу работу на данном этапе ещё более азартной и интересной».

По мнению Артема Казаряна, подписная кампания — это не только способ о себе рассказать. Это ответственная партийная работа: «Наши кандидаты – это люди, которые сами себя сделали. Они признанные лидеры в своих сферах деятельности: спорте, бизнесе, госуправлении, общественной работе. Многие из них – авторы социально ориентированных проектов, которые уже реализуются при поддержке Новых людей. Например, интересы молодёжи Новые люди делегировали представлять Ксению Семёнову. Она студентка, успешно совмещает учёбу с преподавательской деятельностью и общественной работой. И все, кто хотят перемен, охотно идут за Ксенией и командой Новых людей».

- В процессе сбора подписей нам приходится оперативно решать какие-то надоевшие людям, оскомину набившие проблемы. И когда жители видят, что Новые люди действуют с максимальной включённостью в суть проблемы, с искренним желанием помочь, то, конечно, поддерживают. Нашу команду ценят за реальные дела, - заявил руководитель регионального отделения партии «Новые люди».

В этом году выборы в Государственный Совет Чувашии и Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября. Новые люди выдвинули кандидатов не только в региональный парламент, но и в федеральное собрание. Два кандидата - предприниматель Эльза Кузьмина и директор компании Олег Баранов - могут получить возможность представлять Чувашию, выдвинувшись от Канашского и Чебоксарского округов.

СПРАВКА

Государственный Совет Чувашской Республики состоит из 44 депутатов. 22 избираются по партийным спискам, остальные 22 — по одномандатным округам. По состоянию на 21 июля на выборы выдвинуто 397 кандидатов. В числе подавших документы представители восьми политических партий: «Родина», «Коммунисты России», «Новые люди», «Зеленые», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Центральная избирательная комиссия Чувашии уже заверила списки трех партий. Это «Коммунисты России», ЛДПР и партия «Родина».

Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября.