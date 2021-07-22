Партия «Новые люди» узнала мнение жителей Казани о вакцинации

Опрос проводили на улицах города. Среди полутысячи респондентов – люди разных социальных групп. На вопрос «Переболели ли вы ковидом?» утвердительно ответили 36% опрошенных. 53,5% участников ответили «да» на вопрос: «Болел ли ковидом кто-то из ваших близких?». Лишь 30% респондентов сообщили, что созрели для вакцинации. И ровно половина опрошенных признались, что-либо они сами, либо кто-то из близких подвергались давлению на почве принудительной вакцинации.

Против такой стратегии с самого начала прививочной кампании выступает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он уверен, что только добровольная вакцинация поможет справиться с пандемией. Принудительная же может принести противоположный ожидаемому эффект.

- По всей стране, - говорит Нечаев, - люди задают нам один и тот же вопрос: разве законно отправлять в неоплачиваемые отпуска и увольнять людей за отказ от прививки? Скажу сразу - нет. Люди испытывают стресс от перспективы потерять работу. Кто-то её уже лишился. Но люди важнее. Чтобы успокоить людей и дать им нормально работать без страха быть сокращёнными, необходимо чётко прописать в законе невозможность увольнения работника за отказ сделать прививку. Мы настаиваем на законодательном закреплении этой нормы.

Лидера партии поддерживает руководитель представительства «Новых людей» в республике Татарстан Юлия Костяева:

«В последнее время со всех сторон получаем сообщения о том, что людям не оставляют права выбора. На днях Роспотребнадзор рекомендовал вузам Казани обязательную вакцинацию. Но мы всё же выделяем здесь слово «рекомендовал», то есть настоятельно посоветовал. Совет – это не приказ. Поэтому у нас ещё есть надежда, что ректорат сумеет оградить студентов от давления и принуждения».

Костяева также отмечает, что опосредованное давление со стороны власти через работодателей нецелесообразно. Прививочные пункты не готовы принять такое количество пациентов. Не хватает вакцины, с потоком пациентов не справляется медперсонал. Люди по полдня стоят в очереди, распространяя вирус.

Но коронавирус – наша объективная реальность, и с ним надо бороться. Новые люди предлагают следующий алгоритм действий. Пусть каждый сам выбирает, какой вакциной и когда ему прививаться. Задача же государства и системы здравоохранения – донести полную и правдивую информацию об эффективности каждой из вакцин и возможных побочных эффектах. Ещё одно предложение Новых людей – это бесплатное ПЦР-тестирование для предотвращения распространения вируса.

А принудиловка здесь лишь создаёт психологический дискомфорт и лишает нас возможности здраво оценить все преимущества вакцинации, считает Алексей Нечаев. Лидер партии настаивает на соблюдении конституционных прав и свобод граждан.