Количество старшеклассников с собственными SIM-картами Tele2 в Татарстане за год увеличилось в 4 раза

Tele2 в Татарстане проанализировала продажи SIM-карт школьникам старших классов. За год количество абонентов компании в республике в возрасте от 14 до 17 лет, оформивших договор на свое имя, выросло в четыре раза. Самым популярным тарифом у подростков оказался «Мой онлайн+» с большим пакетом минут, 40 Гб интернета, бесплатным трафиком в популярных социальных сетях и мессенджерах.

С мая 2020 года компания дает подросткам в возрасте от 14 до 17 лет возможность подключиться к Tele2 самостоятельно. Молодые люди могут выбрать любимого оператора и заключить договор на свое имя, для оформления нужен только паспорт. Сейчас в регионе количество старшеклассников с собственными SIM-картами выросло в 4 раз по сравнению с периодом с мая по август прошлого года.

Старшеклассники активно оформляют на себя SIM-карты по нескольким причинам. Для регистрации в сети не нужно приходить с родителями в салон связи. Молодым людям, ставшим совершеннолетними, не придется перерегистрировать номер, он уже оформлен на их имя. Этот номер будет актуальным даже при смене места жительства, например, при поступлении в вуз в другом регионе. Подростки приобретают SIM-карты в салонах связи или заказывают в интернет-магазине с доставкой на дом.

Клиенты в этой возрастной категории ведут активный цифровой образ жизни, поэтому самым популярным тарифом стал «Мой онлайн+», его выбрали 52% старшеклассников, что на 20% больше, чем в прошлом году. Тариф включает безлимит на звонки внутри сети, безлимитные мессенджеры и социальные сети, 600 минут на общение с клиентами других операторов Татарстана и 40 Гб интернета за 350 рублей в месяц. Также выросло число подключений к тарифу «Мой онлайн», свыше 35% подростков выбрали более «легкий» пакет услуг с 15 Гб интернета и 400 минутами на другие номера по России.

При подключении абонентов в возрасте от 14 до 17 лет автоматически подключается услуга, ограничивающая использование финансовых сервисов. Ограничения снимаются при достижении абонентом 18 лет или по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего. Подробнее на сайте.