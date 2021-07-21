В Татарстане сервис «ПолитМаркет» поможет избирателям найти своего кандидата

В Татарстане появился новый интернет-сервис «ПолитМаркет», созданный для поиска нужных кандидатов. Сервис, запущенный в работу 21 июля, знакомит избирателей с политическими программами и помогает найти своего кандидата. Проект разработали на базе Казанского федерального университета. О нем рассказал победитель всероссийского конкурса политологов Владимир Кутилов.

- Мы создали «ПолитМаркет» совместно с кафедрой политологии КФУ. В процессе разработки мы поставили перед собой задачу ускорить время поиска и изучения огромного количества программ и документов кандидатов. Основная цель проекта - дать избирателям и кандидатам новую площадку для общения и облегчить их коммуникацию, - отметил Кутилов.

Помимо раздела «Кандидаты» на сайте проекта есть раздел «Партии» с подробным описанием идеологии, целей и задач каждой политической группы. В разделе «Новости» публикуется актуальная на политической арене информация.

Разработчики предусмотрели функции не только для избирателей, но и для самих кандидатов. Так, у каждого кандидата есть возможность зарегистрировать свой профиль на сайте «ПолитМаркета» с информацией о своей политической программе. Кандидат может регулярно обновлять информацию, чтобы держать в курсе свою аудиторию.

Избиратель также может создать профиль в интернет-сервисе и подписаться на своего кандидата, чтобы не пропустить обновления. В личном кабинете есть функция для отправки обращений кандидатам.

На сайте проекта каждый желающий может пройти тестирование, определяющее его политические взгляды. Сервис обрабатывает полученные данные и по результатам тестирования автоматически подбирает пользователю список из кандидатов с максимально похожими взглядами.

Интернет-сервис актуален для всех кандидатов, заинтересованных в общении со своими избирателями и мониторинге уровня востребованности своих политических программ. А для граждан с политически активной позицией платформа станет удобным источником достоверной информации.