В Казани главный инженер «Метроэлектротранса» попался на майнинге криптовалюты за счет предприятия

Мужчина с приятелем организовал майнинговую ферму буквально у себя на работе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении 40-летнего главного инженера казанского «Метроэлектротранса» и 32-летнего директора службы энергохозяйства наземного транспорта данной организации возбудили уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, эти работники, отвечающие за работу трамваев и троллейбусов, решили заняться майнингом криптовалюты. А для этого нужно большое количество электроэнергии. Платить за нее мужчины не захотели. Видимо, в этом случае игра не стоила бы тогда свеч.

Подельники нашли простой выход взяли и подключили оборудование для майнинга к трансформаторной электроподстанции «Метроэлектротранса». Идут трамваи, идут троллейбусы и копится криптовалюта. Но через два месяца все вскрылось, и правоохранители прикрыли лавочку. Как подсчитали следователи, за это время подозреваемые злоупотребляя своими полномочиями заставили предприятие, на которое они работают, заплатить за потребленное майнингом электричество свыше 352 тысяч рублей. Сколько на этом приятели заработали криптовалюты пока не сообщается.

- Причастность к совершению преступления подозреваемые признали, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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