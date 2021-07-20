В Татарстане сильный ветер сорвал кровлю со спорткомплекса и Дома культуры

20 июля из-за сильного ветра, грозы, ливня и града в республике было объявлено штормовое предупреждение. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 20 июля, в 18.5щ в экстренныеслужбы Татарстана поступило сообщение о том, что в Лениногорске со спорткомплекса «Юность» (улица Лыжная, 25) сильный ветер сорвал кровлю с площади 80 квадратных метров.

У спорткомплекса была повреждена кровля на площади 80 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Так же в селе Сугушла Лениногорского района шквалистый ветер сорвал кровлю с местного Дома культуры (улица Центральная, 27). Была повреждена крыша на площади 70 квадратных метров.

У Дома культуры была повреждена кровля на площади 70 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

- В результате происшествия погибших и пострадавших нет, на жизнедеятельность населения данное происшествие не повлияло, - сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, ранее региональный Гидрометцентр объявил на 20 июля штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 24 м/с, грозы, ливня и града.