Сборная России сыграет со Словакией в Казани: намек на скорый приход Бердыева?

Последним местом работы Бердыева был "Рубин", который он покинул летом 2019 года. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Стали известны города, в которых сборная России сыграет отборочные матчи Чемпионата мира 2022 года. Так, встречу с национальной командой Словакии доверено провести Казани. Она состоится на "Ак Барс - Арене" 8 октября - начало в 21.45.

В настоящее время россияне идут на втором месте в своей отборочной группе, набрав 6 очков в трех играх. На счету сборной победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), а также одно поражение, как раз от Словакии на выезде - 1:2. Так что именно в Казани сборной России предстоит брать реванш за неудачу в матче первого круга.

К слову, столице Татарстана не впервой принимать игры сборной России. Так, в 2017 году город дважды становился домашней площадкой для национальной команды. Сперва россияне в товарищеском матче разошлись миром с Ираном - 1:1, а затем, в рамках Кубка Конфедераций уступили Мексике - 1:2.

В том матче за Россию забивал уже завершивший ныне карьеру Самедов, на поле выходили Акинфеев, Васин, Канунников, Глушаков и даже Бухаров. Руководил сборной Станислав Черчесов, который, как известно, покинул пост главного тренера национальной команды после провального Евро-2020.

Имя нового главного тренера пока не объявили. В прессе называют разные фамилии претендентов на должность наставника сборной России. Одним из главных кандидатов называют экс-главного тренера казанского "Рубина" Курбана Бердыева.

Мэтр отечественного тренерского цеха вот уже два года, как без официальной работы. Последним его клубом был как раз "Рубин", который он возглавлял с 2017 по 2019 годы. В этот период казанцы под руководством Бердыева не смогли добиться серьезных побед. И это при том, что золотой расцвет "Рубина" связан именно с руководством Бердыева. С ним казанский клуб в 2008 и 2009 годах становился чемпионом России, выигрывал кубок и суперкубок страны.

Весной 2021 года Курбан Бердыев неожиданно оказался в набережночелнинском КАМАЗе, который боролся за выход в ФНЛ. Впрочем, речи о долгосрочном сотрудничестве тогда не было. Экс-наставника "Рубина" позвали консультантом на время тренировочного сбора. Да и представить, что специалист уровня Бердыева захочет работать не в Премьер-Лиги было сложно. То ли дело сборная России. Кто знает, возможно проведение матча в родной для Бердыева Казани намек на его скорое назначение на этот пост. Впрочем, поживем - увидим. Имя нового наставника национальной команды должны объявить в ближайшее время.