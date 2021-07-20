Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт20 июля 2021 16:51

Сборная России сыграет со Словакией в Казани: намек на скорый приход Бердыева?

Игра состоится 8 октября 2021 года
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Последним местом работы Бердыева был "Рубин", который он покинул летом 2019 года.

Последним местом работы Бердыева был "Рубин", который он покинул летом 2019 года.

Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Стали известны города, в которых сборная России сыграет отборочные матчи Чемпионата мира 2022 года. Так, встречу с национальной командой Словакии доверено провести Казани. Она состоится на "Ак Барс - Арене" 8 октября - начало в 21.45.

В настоящее время россияне идут на втором месте в своей отборочной группе, набрав 6 очков в трех играх. На счету сборной победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), а также одно поражение, как раз от Словакии на выезде - 1:2. Так что именно в Казани сборной России предстоит брать реванш за неудачу в матче первого круга.

К слову, столице Татарстана не впервой принимать игры сборной России. Так, в 2017 году город дважды становился домашней площадкой для национальной команды. Сперва россияне в товарищеском матче разошлись миром с Ираном - 1:1, а затем, в рамках Кубка Конфедераций уступили Мексике - 1:2.

В том матче за Россию забивал уже завершивший ныне карьеру Самедов, на поле выходили Акинфеев, Васин, Канунников, Глушаков и даже Бухаров. Руководил сборной Станислав Черчесов, который, как известно, покинул пост главного тренера национальной команды после провального Евро-2020.

Имя нового главного тренера пока не объявили. В прессе называют разные фамилии претендентов на должность наставника сборной России. Одним из главных кандидатов называют экс-главного тренера казанского "Рубина" Курбана Бердыева.

Мэтр отечественного тренерского цеха вот уже два года, как без официальной работы. Последним его клубом был как раз "Рубин", который он возглавлял с 2017 по 2019 годы. В этот период казанцы под руководством Бердыева не смогли добиться серьезных побед. И это при том, что золотой расцвет "Рубина" связан именно с руководством Бердыева. С ним казанский клуб в 2008 и 2009 годах становился чемпионом России, выигрывал кубок и суперкубок страны.

Весной 2021 года Курбан Бердыев неожиданно оказался в набережночелнинском КАМАЗе, который боролся за выход в ФНЛ. Впрочем, речи о долгосрочном сотрудничестве тогда не было. Экс-наставника "Рубина" позвали консультантом на время тренировочного сбора. Да и представить, что специалист уровня Бердыева захочет работать не в Премьер-Лиги было сложно. То ли дело сборная России. Кто знает, возможно проведение матча в родной для Бердыева Казани намек на его скорое назначение на этот пост. Впрочем, поживем - увидим. Имя нового наставника национальной команды должны объявить в ближайшее время.

Спорт: ФУТБОЛ