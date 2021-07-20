Новые ограничения из-за коронавируса в Ульяновской области начнут действовать с 21 июля: кафе и ресторанам запретили работать по ночам

Наравне с этим в регионе продолжают действовать масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот вторник, 20 июля, врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских внес изменения в местный указ «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности». Речь идет о введении в регионе новых ограничений из-за коронавируса.

- Решение о введении дополнительных ограничительных мер принято с учётом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки и рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, - сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

Отметим, что только за минувшие сутки, по данным федерального оперативного штаба, в регионе выявили 258 новых случаев заражения коронавирусом и подтвердили 14 смертей от этой инфекции.

В итоге, согласно изменениям в указе, уже с завтрашнего дня, 21 июля, в Ульяновской области точкам общепита запрещено работать по ночам – с 23.00 до 6.00. В этот период времени могут оказывать свои услуги только те кафе и рестораны, у которых есть летние веранды или террасы на открытом воздухе, при их заполняемости не более 50%. Также исключение составляют организации, которые обслуживают клиентов на вынос.

Кроме того, в области ограничили и лимит по заполняемости посетителями фитнес-центров, СПА-салонов, аквапарков, бассейнов, бань, саун, боулинг-клубов и караоке-залов - до 50% от всех мест.

При этом ранее введенные коронавирусные ограничения, в том числе масочный режим и соблюдение социальной дистанции, продолжают действовать на территории региона.