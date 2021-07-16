В Татарстане прогнозируют дальнейший рост заболеваемости коронавирусом

На сегодняшний день в регионе ежедневно подтверждают в среднем 50 случаев заболевания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане в первой половине месяца существенно возросла заболеваемость коронавирусом. По сравнению с июнем, показатели выше почти на 60%. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача региона Любовь Авдонина.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БУДЕТ РАСТИ

По словам Авдониной, учитывая отсутствие иммунитета от вируса у большого количества жителей республики, заболеваемость может продолжить расти. В Роспотребнадзоре региона уверены – темпы снизит только иммунизация.

На сегодняшний день в регионе ежедневно подтверждают в среднем 50 случаев заболевания коронавирусом. Из разновидностей штаммов британский выявлен у 32 человек, индийский – у 41.

ЧИСЛО МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ТОЖЕ РАСТЕТ

В Казани функционируют мобильные пункты вакцинации возле станций метро и в торговых центрах «Южный», «Мега» и «Парк Хаус». На этой неделе возобновил работу четвертый пункт – в ЦУМе.

В последнее время наблюдались перебои с поставкой вакцины в регион. Но на днях ожидают привоз новой партии в количестве 50 тысяч доз.

В республике активнее прививаются молодые люди, что вызывает беспокойство за пожилых, многие из которых находятся в группе риска. Жителям республики не советуют полагаться на антитела – переболевшим прививку можно делать спустя полгода. Повторная вакцинация так же разрешается спустя данный срок.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ВВОДИТСЯ ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНО

В Татарстане постановление об обязательной вакцинации в учебных заведениях не выписывали – сотрудников учебных заведений и учащихся не могут принудить привиться. Однако их могут обязать предписанием, которое выдается отдельным учебным заведениям в случае вспышки коронавируса в коллективе.

Авдонина отметила, что пока ситуация под контролем, поэтому делать вакцинацию обязательной в регионе не планируют.

Также спикер заверила, что предстоящий праздник Курбан-байрам с большим количеством массовых мероприятий пройдет в республике с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

С СЕРТИФИКАТОМ МОЖНО НЕ СДАВАТЬ ТЕСТ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

В татарстанских аэропортах продолжают проверять пассажиров: только за последние семь дней обследовали более пяти тысяч людей, в том числе членов экипажей. Подозрений на наличие коронавируса среди них не выявлено.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса можно не сдавать ПЦР-тест. Остальных прибывших обяжут провериться в течение трех дней после возвращения и самоизолироваться до получения результатов.