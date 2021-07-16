Масштабная IT-конференция 24 июля поднимет острые вопросы

Почему это происходит в современном мире при достаточно развитой потребительской экономике? Возможно, ответ кроется в самом вопросе – всё дело в потребительском формате общества. 24/07/21 состоится масштабная онлайн-конференция «Глобальный кризис. Это уже касается каждого», которая ответит на массу назревших вопросов экономического, научного и социального характера. Но прежде всего, на конференции будет озвучена необходимость реализации Созидательного общества – концепции мира одновременно на всей планете (и главенства ценности жизни каждого человека).

Увы, но вопрос жизни и смерти (в буквальном смысле этого слова) уже сейчас решают автономные роботы. Мировые СМИ недавно проинформировали о том, что военный квадрокоптер «KARGU-2» в автономном режиме принял решение уничтожить человека в ходе вооруженного конфликта в Ливии. Как пишет журнал «New Scientist» со ссылкой на исследование ООН, это первый зафиксированный случай в истории, когда дрон без приказа совершил убийство человека.

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Созидательное общество является объективным верным решением в сложившейся ситуации в пользу минимизации последствий от внедрения роботов. Данный социокультурный международный проект ориентирован на популяризацию духовно-нравственных ценностей, где главной составляющей является ценность жизни человека – если ценна жизнь одного человека, то ценна жизнь каждого. Фундаментом Созидательного общества являются 8 основ, которые были выявлены в результате десятилетнего социологического опроса и многочисленных интервью по всей планете (2011-2021 гг).

Во время интервью и соцопросов каждый из опрашиваемых выразил свою точку зрения, в каком обществе он и его семья хотели бы жить, в каком обществе чувствовали бы себя в безопасности, комфорте и уюте. Все 8 основ Созидательного общества опубликованы на официальном сайте (адрес эл.почты: info@allatraunites.com). Подробнее о популярном проекте «Созидательное общество» можно узнать на официальном сайте.

Мир не стоит на месте, всё очень стремительно развивается и передовые технологии в сфере IT-индустрии по-настоящему шокируют. Однако сегодня как никогда важно сохранить человечность и с честью пройти данный экзамен. Роботы – это всего лишь следствие, а начало и суть – это люди и их взаимоотношения друг с другом, умение налаживать диалог и идти на компромисс.